Тисяча за вакцинацію: українці вже витратили 638 мільйонів гривень

Понад 6,1 мільйона щеплених від коронавірусу українців подали заявки на отримання тисячі гривень за програмою "єПідтримка", а на різні послуги вони витратили вже 638 млн гривень.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Результати лише за три тижні: 7,3 млн — відкритих карток "єПідтримка" в банках, 6,1 млн — заявок на отримання виплат у "Дії", 638 млн грн — вже витратили українці", — поінформував очільник Мінцифри.

Він також зауважив, що пройдений етап для "Дії" – лише частина глобальної візії, а саме "створення найзручнішої держави у світі з точки зору отримання послуг". За даними Федорова, станом на 2 січня користувачами "Дії" стали 13 мільйонів унікальних користувачів. За минулий рік їхня зросла більш ніж у п’ять разів. Нині щодня фіксується 50-70 тисяч нових користувачів.

У додатку зараз доступні 15 документів та дев'ять послуг. З "Дією" працюють понад 1 800 організацій по всій країні.

Що відомо

15 листопада президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що українці, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, тобто отримали два щеплення, зможуть отримати тисячу гривень.

Держава виділить близько 8 мільярдів гривень на підтримку населення під час карантину. Зеленський підписав відповідний закон 8 грудня.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що перші "тисячі" від держави на картки вакцинованих українців почнуть надходити вже з 20-21 грудня.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко застеріг українців від шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тисячі гривень щепленим громадянам і не просить їх надіслати контактні дані.

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