На Закарпатті упродовж доби померли дев'ять людей з COVID-19

Дев'ять людей з COVID-19 померли упродовж 2 січня на Закарпатті. Такі дані повідомили на сайті МОЗ. За добу коронавірус у області виявили у 51 людини, 188 громадян одужали.

Загалом в області з початку пандемії виявили 88 181 випадок COVID-19. 79 559 пацієнтів подолали хворобу, 2 392 — померли.

За весь час пандемії в Україні коронавірус діагностували у 3 676 342 людей, подолали хворобу 3 479 725 пацієнтів, зафіксовано 96 301 летальний випадок.

Що відомо:

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