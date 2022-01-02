Коронавірус на Миколаївщині: виявили 48 нових випадків, померли шість людей

Протягом минулої доби в Миколаївській області зареєстрували 48 нових випадків захворювання на коронавірус. Це на 72 випадки менше ніж виявили напередодні, 1 січня. Від ускладнень, викликаних перебігом коронавірусної хвороби, померли шість людей.

Про це повідомляє Миколаївська облдержадміністрація.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві — 23, у Первомайську — сім. На території інших громад Миколаївщини зареєстрували 18 нових випадків. За весь період пандемії в області зафіксували 115 539 випадків коронавірусної хвороби.

За минулу добу ніхто не одужав. Загалом у Миколаївській області від коронавірусної хвороби одужали 115 539 людей.

Протягом доби 1 січня на Миколаївщині медики зафіксували шість летальних випадків, викликаних перебігом COVID-19. Таку ж кількість смертей зареєстрували і напередодні. За весь період пандемії на Миколаївщині від ускладнень внаслідок коронавірусу померли 3 287 людей.

Станом на 2 січня інформація щодо завантаженості ліжок у закладах охорони здоров’я області, розгорнутих під госпіталізацію хворих з COVID-19 відсутня, оскільки інформаційно-аналітична система ДП "Медичні закупівлі України" (система MEDdata) 01.01.2022 не працювала.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 75 нових випадків коронавірусної хвороби, від наслідків захворювання на COVID-19 померли 10 людей. У Херсонській області — один новий випадок за добу, померли дві людини.

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