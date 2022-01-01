Україна прагне отримати від Сполучених Штатів військову допомогу, яка використовувалася в Афганістані або призначалася для нього до виведення американських військ. Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" 1 січня заявила посол України у США Оксана Маркарова.

"Ми активно працюємо зараз (над отриманням військової допомоги, що призначалася для Афганістану — ред.), і міністр (закордонних справ Дмитро Кулеба — ред.) розмовляв про це під час свого візиту. Це питання теж в активному обговоренні", — зауважила вона.

Маркарова відмовилася уточнювати, про яку саме військову допомогу може йтися: "Питання — не тільки що можна отримати, а і що нам потрібно. І тому дуже важливо, що ми стратегічно працюємо".

Як відомо, у травні 2021 року США ухвалили рішення вивести свої війська з Афганістану, де вони перебували 20 років. На цьому тлі владу в країні захопив ісламістський рух "Талібан". На воєнну кампанію й підтримку афганського уряду США витратили понад $2 трлн.

Маркарова нагадала, що американська військова допомога Україні складається з прямої допомоги, яку США надають через бюджет (у 2022 році це 300 мільйонів доларів), і співпраці у вигляді спільних навчань, постачання озброєння, співробітництва оборонних відомств і компаній тощо.

"Ми будемо дуже намагатися, щоб розширювався перелік тієї захисної зброї, яку ми можемо отримати", — зазначила вона.

Загалом із 2014 року США надали Україні військову допомогу на понад $2,5 млрд.

Що відомо

15 грудня Конгрес США схвалив законопроєкт про оборонний бюджет, який передбачає виділення близько 770 мільярдів доларів на фінансування програм національної оборони країни. Зокрема, оборонний бюджет США передбачає збільшену до 300 мільйонів доларів безпекову допомогу Україні, з яких 75 мільйонів доларів — на летальне озброєння.

За рішенням Джо Байдена США виділили Україні дострокову військову допомогу на 60 мільйонів доларів. План передбачав надання протитанкових систем Javelin та інших видів озброєнь. 10 жовтня у міжнародний аеропорт "Бориспіль" прибула перша партія безпекової допомоги для України від США. 18 жовтня Україна отримала другий вантаж, 22 жовтня — отримала третю партію, а 14 листопада — четверту партію технічної допомоги для Збройних сил у межах додаткової допомоги у сфері безпеки.

23 листопада два патрульні катери типу Island від США на борту судна "Ocean Grand" прибули до торговельного порту в Одесі.

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