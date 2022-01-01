У яких іноземних фільмах виконували "Щедрик" | СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

Українська різдвяна колядка "Щедрик" в обробці композитора Миколи Леонтовича відома у всьому світі під назвою "Carol of the Bells" та має безліч інтерпретацій. Колядка стала відомою і за кордоном і не раз лунала в іноземних стрічках.

Український "Щедрик" впізнають на всіх континентах світу. Сьогодні відомо понад 1000 варіантів пісні. Мелодія Миколи Леонтовича складена з чотирьох нот. А слова мають язичницьке коріння — з часів, коли Новий Рік святкували навесні.

Уперше "Щедрика" виконав хор Київського університету в 1916 році. А за п’ять років — у 1921-му — його заспівала українська капела в Карнегі-Холі в Нью-Йорку. У 1936 році американський композитор українського походження Пітер Вільховський адаптував слова, і "Щедрик" став відомий як "Carol of the Bells".

"Один удома", "Міцний горішок-2" та "Гаррі Поттер" — Суспільне зібрало кілька іноземних фільмів, у яких звучить "Щедрик".

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