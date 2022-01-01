Впродовж 31 грудня проти COVID-19 в Івано-Франківській області медики щепили 1 694 людини. Про це свідчать дані на сайті Ради національної безпеки та оборони України.
За попередню добу в області першою дозою лікарі вакцинували 772 прикарпатців, другою — 916, додатковою дозою імунізувалася одна людина. Усього першою дозою щепилися 418 655 жителів, другою дозою медики вакцинували 371 830 людей, додатковою — 108.
На Івано-Франківщині першою дозою вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech щепили 1 868 дітей та підлітків до 18 років, другою дозою — 1 361.
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Згідно з даними, розміщеними на сайті Ради національної безпеки і оборони України, на Франківщині на 10 тис. населення двома дозами імунізувалися приблизно 27,14% жителів області, однією дозою — 30,55%.
Найбільше прикарпатців вакцинувалися препаратом Pfizer-BioNTech (41,1% тих, хто отримав першу дозу, та 42,5% людей, які імунізувалися другою дозою). Першою дозою вакцини компанії AstraZeneca щепилися 26,3%, другою дозою — 23,7%. Найменше прикарпатців імунізувалися препаратом Moderna (9% — першою дозою, 9,8% — другою) і CoronaVac (23,6% і 24% відповідно).
60,2% прикарпатців, яких медики щепили додатковою дозою, імунізувалися препаратом Pfizer-BioNTech, 32,4% — Moderna, 6,5% — препаратом CoronaVac та 0,9% — вакциною AstraZeneca.
Бустерною дозою на Івано-Франківщині за попередню добу вакцинувалися п'ятеро людей. Всього ревакцинальною дозою щепилися 54 прикарпатці.
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