У Дніпрі в новорічну ніч народилися п'ятеро немовлят. Про це йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці департаменту охорони здоров'я міськради Дніпра.
Суспільне Буковина
За повідомленням, у пологовому будинку № 1 та пологовому відділенні лікарні №9 з'явилися на світ два хлопчики та три дівчинки.
Першою у 2022 році народилась дівчинка.
Що відомо
- У 2021 році на Дніпропетровщині народилися понад 19,4 тис. малюків. Серед новонароджених трішки більше дівчаток. Їх на Дніпропетровщині народилося понад 9,8 тис.
- Акушерську допомогу в регіоні надають 23 медичні заклади.
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