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У Дніпрі в новорічну ніч народилися п'ятеро немовлят: першою була дівчинка
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У Дніпрі в новорічну ніч народилися п'ятеро немовлят: першою була дівчинка

Юлія Підгола
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У Дніпрі в новорічну ніч народилися п'ятеро немовлят. Про це йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці департаменту охорони здоров'я міськради Дніпра.

У Дніпрі в новорічну ніч народилися п'ятеро немовлят (ілюстративне фото)Суспільне Буковина

У Дніпрі в новорічну ніч народилися п'ятеро немовлят (ілюстративне фото)

За повідомленням, у пологовому будинку № 1 та пологовому відділенні лікарні №9 з'явилися на світ два хлопчики та три дівчинки.

Першою у 2022 році народилась дівчинка.

Що відомо

  • У 2021 році на Дніпропетровщині народилися понад 19,4 тис. малюків.  Серед новонароджених трішки більше дівчаток. Їх на Дніпропетровщині народилося понад 9,8 тис.
  • Акушерську допомогу в регіоні надають 23 медичні заклади.

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