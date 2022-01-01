В Одесі виділили кошти на новий спортивний комплекс: де його побудують

В Одесі планують побудувати новий спорткомплекс. Його зведуть на місці покинутого футбольного стадіону "Автомобіліст". Про це повідомили на сайті держзакупівель Prozorro.

На нову споруду виділили понад 194 млн грн. Будівля буде розташована на вулиці Академіка Корольова, 90в, біля 55-ї та 65-ї шкіл.

За даними тендера, спортивний комплекс має бути двоповерховим. На першому поверсі розмістять великий зал на 333 глядацькі місця. Там займатимуться гімнасти, акробати, борці, а також танцювальні колективи. На другому поверсі збудують тир для кульової стрілянини.

Одеська міська рада Новий спорткомплекс, який побудують на Таїрова

Замовником робіт стало управління капітального будівництва Одеської міськради. Вони зазначили, що новий об'єкт обладнають системами газової та пожежної безпеки. Також біля спорткомплексу розіб'ють сад із багаторічних рослин.

Одеська міська рада Спортивний комплекс, який побудують на Таїрова

Пропозиції від підрядників прийматимуть до 27 січня 2022 року, а будівництво планують завершити наприкінці 2024 року.

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