Впродовж найближчих днів, 1-5 січня, в Одесі та області синоптики прогнозують значне потепління. Про це повідомили в пресслужбі міської ради.

1 січня буде хмарно. Вночі помірний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-17 м/с. Температура вночі 2-4°С тепла, вдень 6-8°С тепла. На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м, ожеледиця.

2 та 3 січня прогнозують хмарну погоду. Місцями невеликі опади. Вітер північно-західний, 3 січня південно-західний, 9-14 м/с.Температура: 2 січня вночі від 3°С морозу до 2°С тепла, вдень 0-5°С тепла. 3 січня вночі 0-5°С морозу, вдень 2-7°С тепла.

4 та 5 січня варто очікувати невеликі опади. Температура вночі від 1°С морозу до 4°С тепла, вдень 5-10°С тепла

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