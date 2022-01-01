У новорічну ніч у Миколаєві народилася одна дитина

У "Пологовому будинку №1" близько години ночі першого січня 2022 року народилася дівчинка.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла начальниця відділу по охороні материнства та дитинства Миколаївської міської ради Людмила Чинякова.

Як розповіла Людмила Чинякова, загалом за добу з 8-ї ранку 31 грудня 2021 року до 8-ї ранку 1 січня 2022 року в Миколаєві народилися шість дітей.

"У "Пологовому будинку №1" народились хлопчик та дівчинка, а у "Пологовому будинку №3" народилися два хлопчики та дві дівчинки. Але саме першого січня народилася лише дівчинка у першому пологовому, інші пологи відбулися до дванадцятої", — сказала Людмила Чинякова.

За словами пані Людмили діти та породіллі почувають себе добре.

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