Підсумовуємо рік, що минає. Суспільне Закарпаття зробило спецпроєкт, у якому розповідає, чим запам’ятався 2021-й.

СІЧЕНЬ

Народження четвірні, акції протесту проти тарифів на газопостачання, операція з пробудженням – це сталося в перші чотири місяці 2021. Протягом трьох днів – 29, 30 та 31 грудня ми розповідатимемо про події цього року, які відбулися на Закарпатті. Сьогодні згадаємо про перші чотири місяці 2021 – січень, лютий, березень та квітень.

2021-й рік на Закарпатті почався народженням четвірні. У ніч із 4 на 5 січня в Ужгородському пологовому жителька села Калини, що на Тячівщині, народила трьох хлопчиків та одну дівчинку: Олександра, Євгена, Івана та Кароліну. Мама — 20-річна Лариса Кушнір. Наступного тижня дітям виповниться рік.

"Це один раз на 512 тисяч пологів, — розповів лікар, акушер-гінеколог Руслан Федько. — Я спілкувався зі своїми колишніми викладачами, яким уже близько 90 років і які почали свій шлях у професії з 50-х років минулого століття. Це не було штучне запліднення, вона завагітніла в природньому циклі»

Вже в середині січня на Закарпатті почались акції протесту проти підвищення тарифів на газ. Першу провели 11 січня в Хусті, 12 січня у Виноградові, 14 в Ужгороді. Вже 18 січня Уряд затвердив ціну за кубометр газу 6 гривень 99 копійок до кінця опалювального сезону або карантину. Проте в Ужгороді провели ще 5 мітингів у січні та лютому.

Зараз ціна на газ – 7 гривень 99 копійок за кубометр.

Зміни в середині січня стались у сфері обслуговування. В Україні почала діяти 30 стаття закону "Про мову ". Спілкуватися державною зобов’язані працівники всіх сфер обслуговування. Інформація для споживачів також має бути вказана українською. Порушення моніторить і фіксує Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. За його словами, станом на сьогодні на Закарпатті близько 20 разів порушили мовний закон.

ЛЮТИЙ

У лютому ужгородці вийшли на мирну акцію підтримки колишнього очільника одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка, якого засудили до 7 років ув’язнення у справі про викрадення у 2015-му одеського депутата, розбій та зберігання зброї. 23 лютого у різних обласних центрах провели такі ж акції. В Ужгороді на Театральній площі зібралися майже 100 учасників.

Згодом вирок Стерненку скасували. Він отримав рік умовно за зберігання зброї.

25 лютого на Закарпаття привезли першу партію вакцини від ковіду. Того ж дня нею щепили першу людину. Лікаря Степана Карабиньоша. Наразі в області вакциновані, за словами епідеміологині Вікторії Тимчик, 85 відсотків медпрацівників.

БЕРЕЗЕНЬ

Березень на Закарпатті стартував із цвітіння шафрану Гейфеля. У дендропарку «Березинка» біля Мукачева квіти розпустилися на тридцяти чотирьох гектарах і цвіли близько 3 тижнів.

"Це чисто природнє явище, — розповіла майстерка лісорозсадника Наталія Слободянюк. — За останні роки шафран Гейфеля тут можна бачити його масовість. Ми насіння не збираємо. Я просто хотіла людям показати, що не обманюю, коли прошу не зривайте квіти, тому що вони дають насіння".

24 березня у селі Теребля в Тячівському районі підпалили суху траву — і зайнялися будинки. Горіли 1200 квадратних метрів. Поліція тоді відкрила кримінальне провадження. Речниця Ганна Дан каже: слідство і досі триває. Без житла залишився один мешканець тих будинків, що горіли. Це переселенець Сергій Давиденко. Травмованих і загиблих на пожежі не було.

30 березня до вакцинальної кампанії долучилися духівники. Щеплення від коронавірусу зробили 10-м священникам Ужгородського греко-католицького кафедрального собору. Першим вакцинувався єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Ніл Лущак.

КВІТЕНЬ

4 квітня християни західного обряду святкували Великдень. На відміну від попереднього року, коли через карантинні обмеження святкові служби у храмах не проводили, цього разу паски освячували у церквах.

"За закарпатським звичаєм, спекла паску, зварила шовдарь (копчене м'ясо – ред.), зробила рулет, грудку, — розповіла ужгородка Ольга. — Трохи винця поп’ємо з сім’єю, з’їмо освячене. Будемо молитися спочатку. Минулого року був суворий карантин, і ми сиділи вдома – паску не освячували".

Після майже місяця у червоній зоні 6 квітня на Закарпатті відновили роботу громадського транспорту. З 8 березня не курсували і міські, і міжміські автобуси.

24 квітня. В Ужгороді зробили операцію з пробудженням 32-річному чоловіку. Пацієнту видалили пухлину головного мозку. Під час операції він був у свідомості та відповідав на питання медиків. Зараз проходить реабілітацію. Це друга така операція, яку провели на Закарпатті.

ТРАВЕНЬ

Травень розпочався із Великодня у християн Східного обряду. Освячували паски у церквах Ужгорода біля та всередині храмів. Людей просили одягати маски та дотримуватися дистанції. Понад 2 тисячі закарпатських правоохоронців чергували біля храмів. Тоді порушень під час святкування в області не зафіксували.

11 травня у поліції повідомили: зареєстрували заяву, що 8 мільйонів бджіл загинули під час відправки із Закарпаття до інших областей України. Голова «Об’єднання пасічників Іршавщини» Анатолій Лендел сказав: це Укрпошта неправильно перевозила бджіл.

На підприємстві розповідали: усе – через зависоку температуру повітря — понад 27 градусів. Вже за два дні - 13 травня – 118 із 300 бджолиних сімей, яких перевозила компанія виявилися живими, – розповів керівник закарпатської філії Укрпошти Сергій Калій. За його словами, їх повернули в Іршаву. Там у відділенні побачили, що деякі комахи живі.

Жінка голови "Об’єднання пасічників Іршавщини" Марія Лендел розповіла: всі їхні 77 бджолиних сімей довелося спалити через те, що вони були заражені. З 2022 року, за словами Сергія Калія, компанія бджіл не перевозитиме.

ЧЕРВЕНЬ

3 червня замість студентів медфаку УжНУ іспит «КРОК» прийшли складати інші люди. Це виявили правоохоронці. 3 червня наказ про відсторонення посадових осіб Стоматологічного факультету УжНУ видав ректор Володимир Смоланка.

Нині начальник слідчого відділу Ужгородського райуправління поліції Іван Розман повідомив: розслідування використання підроблених документів під час екзамену в Ужгородському національному університеті завершили. Матеріали щодо 26 підозрюваних зараз направили до суду. Їм загрожує штраф 850 грн або до 3-х років обмеження волі. Серед підставних осіб, які незаконно складали іспит, були інтерни, чинні лікарі та три викладачі УжНУ.

Понад 150 людей прийшли на благодійний захід "Біжу за Павлика" в Ужгороді 13 червня. Реєстрація була платною, зібрані гроші віддали родині дворічного Павла Мотички із Синевира. У хлопчика спінальна м’язова атрофія, на лікування якої необхідно 2 млн 300 тисяч доларів. Наразі вже зібрано понад мільйон шістсот тисяч доларів. У держбюджет на 2022 депутати заклали 300 млн гривень на закупівлю дороговартісних лікАрських засобів та медичних виробів, зокрема, і на лікування СМА.

18 червня в ужгородському ПАДІЮНі облаштували перший на Закарпатті центр масової вакцинації від коронавірусу. Зараз, за словами директора департаменту охорони здоров’я ОДА Анатолія Пшеничного, в нашій області працює 17 Центрів масової вакцинації.

ЛИПЕНЬ

10 липня в селищі Ясіня, селах Богдан, Луг та Лазещина через паводок підтопило будинки та господарства. Речник ДСНС Закарпаття Федір Філіп повідомив, що загалом там підтопило понад 170 господарств та близько 130 дворів. Течія пошкодила дорогу в Ясіні та Богдані, а також знищила 31 міст. В річку потік зніс 10 автомобілів.

Жителя присілка Стебний селища Ясіня, який зник після проходження паводкової хвилі на Рахівщині, шукали рятувальники та односельчани. Його тіло знайшли 26 липня.

19 липня в Ужгороді стартував п’ятий "Мотопробіг єдності". Тоді з площі Петефі вирушили понад 30 байкерів. Під час маршруту до них долучалися й інші учасники в різних областях України.

СЕРПЕНЬ

1 серпня КПП «Малі Селменці – Вельке Слеменце» на українсько-словацькому кордоні відновив пропуск людей після майже 9-місячної дії карантинних обмежень. Речниця Чопського загону Тетяна Кравченко розповідала: прикордонна поліція Словаччини повідомила їх про скасування обмежень на всіх пунктах пропуску. Зараз це КПП працює у звичному режимі.

12 серпня 30-метровий флагшток встановили в Ужгороді на площі Богдана Хмельницького. Зробили це до Дня Незалежності. На вершині встановили малий герб України – тризуб. Прапор, на флагштоку, має розмір три з половиною на сім метрів. Також довкола флагштока облаштували площу. Державний прапор на Флагштоці урочисто підняли 23 серпня.

ВЕРЕСЕНЬ

Навчальний рік під час карантину, замінування облради, відкриття і закриття анонімного кабінету вакцинації, придбання ялинка за мільйон – все це сталося на Закарпатті впродовж осені та зими.

1 вересня. 170 000 учнів почали навчальний рік на Закарпатті. З-поміж них і школа Страбичова на Мукачівщині, якій Закарпатський окружний адмінсуд заборонив працювати через порушення там два роки поспіль правил пожежної безпеки.

Заступник начальника відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Михайло Русняк пояснив: "Електромережа виконана методом скрутки, відсутність пожежної сигналізації, не проведено обслуговування наявних засобів пожежо-гасіння, не виконана обробка дерев’яних конструкцій, не повішені інструкції».

2 вересня у селі Лопушне на Міжгірщині паводок зруйнував дорогу. Це вже вдруге за два роки. Без сполучення залишилися до 30 житлових будинків, це майже 70 людей. До них можна було можна доїхати тільки автомобілями підвищеної прохідності. Місцеві домовилися з держлісгоспом, щоб ті надали техніку для берегоукріплення.

5 вересня закарпатці вийшли на захист прав тварин. Акцію того дня провели в Ужгороді та інших обласних центрах. Учасники приходили зі своїми тваринами. Організаторка Анжела Могорита розказала: так хотіли привернули увагу до того, що в Україні продовжують жорстоко поводитися з тваринами.

"Я проти того, щоб в Україні існували цирки за участі тварин, — сказав учасник маршу Володимир Феськов. — Я проти дельфінаріїв. Мені не подобаються контактні зоопарки, тому що це теж неволя. Я проти ферм, які вирощують тварин заради хутра. Це абсолютно нелюдське ставлення до тварин. Мені здається, що ми, якщо ми цивілізована країна, якщо ми прагнем до європейських цінностей, хочемо бути, як у Європі, нам треба ставитися до тварин так само, як до себе, — гідно. Тому я тут".

Скейт-парк відкрили 11 вересня на площі Богдана Хмельницького в Ужгороді. Будували його майже три місяці і реалізували як проєкт-переможець Бюджету громадських ініціатив. З міського бюджету на це витратили 1, 5 млн гривень.

6 вересня. В Ужгороді закривають кримінальну справу проти міського голови Богдана Андріїва через закінчення терміну давності. Суд вирішує повернути і заставу за нього – 440 тисяч гривень. Нагадую, у серпні 2018-л Андріїву вручили підозру в розтраті понад 6-ти з половиною мільйонів гривень під час реконструкції «Совиного гнізда». Міський головавинним себе не визнав.

З жовтня в Ужгороді почали видавати тільки електронні лікарняні. До цього пацієнти отримували також паперові листки непрацездатності, їх відмінили по всій Україні. З вересня до жовтня на Закарпатті видали понад 8 700 електронних лікарняних. Оформлення займає до 10 хвилин у сімейного лікаря.

7 жовтня вчителька зі Сваляви Катерина БІгар перемогла у номінації національної премії «GLOBAL TEACHER PRIZE UKRAINE» «Учитель – ровесник незалежності». Вона працює у школі понад п’ять років, викладає світову літературу в старших класах та англійську мову – у молодших.

З 11 жовтня на Закарпатті встановили надзвичайну ситуацію через відсутність постачальника газу для бюджетних закладів. Компанії, які уклали договори до збільшення цін, відмовилися постачати газ бюджетним закладам за нижчою вартістю.

Навчальним закладам рекомендували піти на осінні канікули швидше. 11 жовтня уряд погодив Нафтогазу укладати договори за пільговими цінами для бюджетних установ, виробників тепла і релігійних організацій —за 16 гривень 80 копійок включно з податком на додану вартість і платою за транспортування. Без них ціна – 13, 70 за кубометр.

28 жовтня біля Закарпатської ОДА відбулися одразу кілька мітингів. Зібралися учасники війни в Афганістані, російсько-української, також ліквідатори аварії на ЧАЕС і медики. Вимагали не розглядати питання приєднання 15-ти закладів охорони здоров’я до обласної лікарні ім. Новака. Також люди вийшли проти реорганізації обласної дитячої бібліотеки. Кількість учасників – на ваших екранах.

Після цього до мітингарів вийшли депутати Михайло Рівіс від «ЄС» і Володимир Чубірко від «Рідного Закарпаття» і пообіцяли ініціювати відставку голови облради Олексія Петрова. В області починається політична криза.

Листопад на Закарпатті починається з відкриття трьох опечатаних кабінетів в облраді. Невідомі незаконно втрутились у діяльність комп'ютерних мереж. Причетних встановлюють.

Понад пів сотні працівників закладів освіти в Ужгороді відсторонили від роботи. Зробили це через постанову Кабміну про обов’язкову вакцинацію. Також з 8 листопада почали відсторонювати без збереження зарплати нещеплених співробітників центральних органів виконавчої влади, їхніх територіальних підрозділів; місцевих держадміністрацій.

"Це людина, яка є підсобним працівником, — пояснила директорка ужгородської школи Івета Цеголняй. — Чому вона відсторонена? Вона прийшла й слізно пояснила, що в неї в сім’ї захворів брат і вона просто не встигла вакцинуватися. Тому я видала наказ. Вона сьогодні йде вакцинуватися і думаю завтра принесе вже мені довідку. І цей наказ вже буде змінено на той, що вона може працювати".

15 листопада на Закарпатті відправили у відставку голову облради Олексія Петрова і не встигли обрати нового через інформацію про замінування. Після цього протягом двох тижнів ще двічі повідомляли про замінування будівлі ОДА т а облради. Жодне не підтвердилося. Причетних досі встановлюють.

У листопаді щодня вакцинують по 60 дітей від поліомієліту в Ужгороді. Усе – через підтверджені випадки хвороби у нещепленої 12-річної дівчинки з Тячівщини, в котрої паралізувало ногу. Також ще у 4-х дітей, які не мали планових вакцин, виявили поліовірус. Це були два різні осередки.

18 листопада. Голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков і його троє заступників звільняються. В облраді скликають позачергове засідання, а депутати міської ради не прийшли на сесію. На Закарпатті досі тривала політична криза.

В Ужгороді перевіряють відкриття кабінету анонімної вакцинації від коронавірусу через реакцію міністра охорони здоровְ’я Віктора Ляшка. Він заявив: в Україні не можна робити анонімні щеплення. В Ужгороді про відкриття такого кабінету заявив 17 листопада лікар-інфекціоніст Віктор Петров.

Станом на сьогодні Петрову заборонено щепити людей від коронавірусу у його клініках. Він вирішив подати на рішення міністра Віктора Ляшка до суду.

25 листопада Володимира Чубірка від партії «Рідне Закарпаття» обрали головою облради. Не брали участі у голосуванні представники трьох партій: За майбутнє, КМКС (партія угорців Закарпаття) та Слуга народу.

Площу Петефі в Ужгороді досі ремонтують. Із 2017-го з міського бюджету на неї витратили майже 49 мільйонів гривень.

Начальник відділу технагляду департаменту міської інфраструктури Ігор Лаба пояснив: до кінця року відсотків на 90 буде завершено виконання всіх робіт.

"У нас змонтовано там інженерні мережі десь 4 кілометри. В одному місці має бути зроблено переключення. Для цього розриття треба перекрити повністю вулицю Капушанську. Обговорюється зараз одне з таких питань, щоб перенести цю частинку робіт на наступний рік", — сказав посадовець.

ГРУДЕНЬ

У грудні підтопило культурно-мистецький центр у Колочаві на Хустщині. На дороги області попадали дерева. 8 населених пунктів були без електропостачання. Наслідки ліквідували протягом робочого дня.

9 грудня у Києві на засіданні уряду погодили нового голову Закарпатської ОДА замість Анатолія Полоскова. Призначили Віктора Микиту, котрий раніше працював заступником начальника Управління СБУ в Запорізькій області.

18 грудня в Ужгороді запалили вогні головної ялинки міста на площі Петефі.

Вперше обласний центр зустріне Новий рік зі штучним деревом. На ялинку, а також огорожу та гірлянди з міського бюджету витратили майже мільйон гривень..

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