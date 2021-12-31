1 та 2 січня центральну частину Львова закриють для руху транспорту

1 та 2 січня центральна частина міста Львів буде закрита для проїзду транспорту. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради. Непроїзним центр Львова буде для приватного та громадського транспорту.

"Сьогодні, 31 грудня, з 22.00 год. центр міста буде закритий для приватного транспорту, а з 23.00 год. – для громадського автотранспорту. З понеділка, 3 грудня, центральна частина буде проїзною", – повідомили заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Впродовж двох днів громадський транспорт у центральній частині міста буде курсувати за схемою "вихідного дня".

"Оскільки, як завжди у святкові та вихідні дні, для руху закриють проїзд від Оперного театру по пр. Свободи і до пам’ятника Королю Данилу, громадський транспорт оминатиме центральний проспект по вул. Підвальній", – пояснив заступник начальника міського управління транспорту Олег Партика.

У новорічну ніч на вулицях Львова працюватимуть три трамвайні маршрути. Графік роботи трамваїв продовжили до 4 години ночі.