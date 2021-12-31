Вартість одноразового електронного квитка у Львові становитиме 10 гривень. Якщо придбати квиток у водія – 15 гривень. Абонемент на місяць обійдеться у 420 гривень. Такі тарифи затвердили 31 грудня на засіданні виконавчого комітету.
Вони почнуть діяти після запровадження електронного квитка. Щоправда Е-квиток з 13 січня діятиме не повністю. Ним зможуть скористатися лише пільговики.
У вартість квитка за 10 гривень входить можливість пересадки впродовж 40 хвилин. Квиток можна буде придбати і у водія, але він обійдеться дорожче — 15 гривень та буде без можливості пересадки.
Як пояснює директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило, так хочуть стимулювати пасажирів розраховуватися безготівково.
Електронний квиток почнуть впроваджувати 13 січня, але спершу для пільговиків. Учні зможуть користуватися транспортом без ліміту поїздок впродовж навчального року. А от решта пільговиків матиме у місяць 60 безкоштовних поїздок. Таке обмеження у мерії ще можуть переглянути за півроку.
"На початках ми не будемо забороняти їздити, використовуючи пенсійні посвідчення чи будь-які інші посвідчення, але впродовж перших місяців реалізації тобто січень-лютий, ми хочемо максимально стимулювати самих пасажирів користуватися виключно транспортними картками. На початках ніяких санкцій до тих пасажирів, які ще не отримали транспортну картку, не буде", — каже директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило.
Голова громадської організації "За якісний транспорт" Святослав Товстига каже — те, що Е-квиток запрацює 13 січня неповноцінно, означає, що систему потрібно тестувати.
"Питання тестувань, як, до прикладу, у Вінниці кілька років (тривало, — ред) і ще не перейдено на кілометрову оплату. Побачимо після 13 січня чим завершиться цей експеримент. Всі можливі доповнення чи коригування – це вже додатково буде коштувати з нашого бюджету, бо нам фактично не вистачило того терміну, який передбачений договором, щоб запустити повноцінно автоматизовану системи оплати", — каже Святослав Товстига.
Зараз триває видача "Леокарток" для пільговиків. Надрукували таких карток — 35 тисяч. Документи на отримання пільгової картки здали понад 100 тисяч львів’ян.
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