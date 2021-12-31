Вартість одноразового електронного квитка у Львові становитиме 10 гривень. Якщо придбати квиток у водія – 15 гривень. Абонемент на місяць обійдеться у 420 гривень. Такі тарифи затвердили 31 грудня на засіданні виконавчого комітету.

Вони почнуть діяти після запровадження електронного квитка. Щоправда Е-квиток з 13 січня діятиме не повністю. Ним зможуть скористатися лише пільговики.

У вартість квитка за 10 гривень входить можливість пересадки впродовж 40 хвилин. Квиток можна буде придбати і у водія, але він обійдеться дорожче — 15 гривень та буде без можливості пересадки.

Як пояснює директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило, так хочуть стимулювати пасажирів розраховуватися безготівково.

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Електронний квиток почнуть впроваджувати 13 січня, але спершу для пільговиків. Учні зможуть користуватися транспортом без ліміту поїздок впродовж навчального року. А от решта пільговиків матиме у місяць 60 безкоштовних поїздок. Таке обмеження у мерії ще можуть переглянути за півроку.

"На початках ми не будемо забороняти їздити, використовуючи пенсійні посвідчення чи будь-які інші посвідчення, але впродовж перших місяців реалізації тобто січень-лютий, ми хочемо максимально стимулювати самих пасажирів користуватися виключно транспортними картками. На початках ніяких санкцій до тих пасажирів, які ще не отримали транспортну картку, не буде", — каже директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило.

Голова громадської організації "За якісний транспорт" Святослав Товстига каже — те, що Е-квиток запрацює 13 січня неповноцінно, означає, що систему потрібно тестувати.

"Питання тестувань, як, до прикладу, у Вінниці кілька років (тривало, — ред) і ще не перейдено на кілометрову оплату. Побачимо після 13 січня чим завершиться цей експеримент. Всі можливі доповнення чи коригування – це вже додатково буде коштувати з нашого бюджету, бо нам фактично не вистачило того терміну, який передбачений договором, щоб запустити повноцінно автоматизовану системи оплати", — каже Святослав Товстига.

Зараз триває видача "Леокарток" для пільговиків. Надрукували таких карток — 35 тисяч. Документи на отримання пільгової картки здали понад 100 тисяч львів’ян.

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