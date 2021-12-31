Озеро у Стрийському парку Львова підігрівають, аби лебедям було комфортно перезимувати. Водойму обладнали спеціальною системою, яка не дає воді перетворитись у кригу. І якщо раніше лебедів на зиму забирали, то зараз такої необхідності немає.

Така установка працює у парку вже 3 роки. Зараз в озері у Стрийському парку є 2 білих та 2 чорних лебеді.

"Їм тут досить комфортно. Вони за літо набирають жирову масу, вони забезпечують себе теплом, і зараз хочуть виділяти те тепло зберігаючи себе, оберігаючи себе. Поведінка досить активна, наполеглива", — каже інженерка садово-паркового господарства Стрийського парку Олена Гриник.

Суспільне Львів У львівському парку підігрівають воду, щоб лебеді змогли перезимувати

Окрім лебедів в озері водяться раки, черепахи та качки. Загальна площа озера у Стрийському парку становить понад 2 тисячі м 2, а обігрівається більша його частина. За словами працівників парку навіть торік, коли була досить холодна зима, температура води опускалась не нижче 5 градусів тепла.

Головний інженер Стрийського парку розповідає, підтримувати плюсову температуру води в озері та у приміщенні оранжереї допомагають два котли.

Суспільне Львів Місце, де розміщені котли

"Зараз температура повітря в оранжереї 17 градусів, потрібно не менше 16. Ми контролюємо температуру подачі води на оранжерею і озеро, вона повинна сягати не менше 34-42. Це нормально, аби вода не замерзла", — каже головний інженер Стрийського парку Володимир Пущак.

Обладнання у Стрийському парку встановили у 2019-му році. На це із міського бюджету виділили 86 тисяч гривень.

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