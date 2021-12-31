Азаров подав позов до суду через введення РНБО проти нього санкцій

Окружний адміністративний суд Києва зареєстрував позов колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова проти Служби безпеки та Ради національної безпеки і оборони. Він вимагає зобов'язати їх скасувати санкції проти себе та визнати протиправною бездіяльність СБУ, що полягає у невнесенні нею відповідної пропозиції до РНБО, повідомляє пресслужба суду.

"Серед вимог позову – визнати протиправною бездіяльність СБУ, яка, на думку позивача, полягає у невнесення до РНБО України пропозиції про скасування щодо нього санкцій та зобов’язати СБУ внести до РНБО України такі пропозиції шляхом виключення п.2 з Додатку 1 рішення РНБО України "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" від 19.03.2021р, введеного в дію Указом Президента України від 9.04.2021р. №151/2021", — йдеться у повідомленні.

Нині суд вирішує, чи відкривати провадження в адміністративній справі за заяву експрем'єр-міністр.

Також Микола Азаров просить суд визнати протиправною бездіяльність РНБО України щодо неприйняття жодного рішення про скасування санкцій відносно нього та зобов’язати РНБО України прийняти таке рішення.

Що відомо

30 грудня Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом президента-втікача Віктора Януковича до Верховної ради України у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень Президента України.

Віктор Янукович залишив Україну взимку 2014 року після Революції Гідності. У січні 2019 року в Україні його заочно засудили до 13 років ув’язнення. Януковича визнали винним у державній зраді, а також у пособництві у веденні агресивної війни.

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду 6 грудня ухвалив залишити без змін вирок у справі Віктора Януковича за звинуваченнями у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни.

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