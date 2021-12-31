Азаров подав позов до суду через введення РНБО проти нього санкцій

Окружний адміністративний суд Києва зареєстрував позов колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова проти Служби безпеки та Ради національної безпеки і оборони. Він вимагає зобов'язати їх скасувати санкції проти себе та визнати протиправною бездіяльність СБУ, що полягає у невнесенні нею відповідної пропозиції до РНБО, повідомляє пресслужба суду.
"Серед вимог позову – визнати протиправною бездіяльність СБУ, яка, на думку позивача, полягає у невнесення до РНБО України пропозиції про скасування щодо нього санкцій та зобов’язати СБУ внести до РНБО України такі пропозиції шляхом виключення п.2 з Додатку 1 рішення РНБО України "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" від 19.03.2021р, введеного в дію Указом Президента України від 9.04.2021р. №151/2021", — йдеться у повідомленні.
Нині суд вирішує, чи відкривати провадження в адміністративній справі за заяву експрем'єр-міністр.
Також Микола Азаров просить суд визнати протиправною бездіяльність РНБО України щодо неприйняття жодного рішення про скасування санкцій відносно нього та зобов’язати РНБО України прийняти таке рішення.
Що відомо
- 30 грудня Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом президента-втікача Віктора Януковича до Верховної ради України у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень Президента України.
- Віктор Янукович залишив Україну взимку 2014 року після Революції Гідності. У січні 2019 року в Україні його заочно засудили до 13 років ув’язнення. Януковича визнали винним у державній зраді, а також у пособництві у веденні агресивної війни.
- Касаційний адміністративний суд Верховного Суду 6 грудня ухвалив залишити без змін вирок у справі Віктора Януковича за звинуваченнями у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни.
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