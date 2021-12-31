За останні 8 років доходи українців зросли на понад 20% — Держстат

За 2012-2020 роки реальні доходи українців (з урахуванням інфляції) зросли на 21,6%. Зокрема у 2020 році — на 4,5%. Найбільше українці біднішали у 2015 році — тоді доходи впали на понад 20 %. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.
Відзначається, реальні доходи українців доходи зростали високими темпами у 2012 році — 13,9% та 2017 та 2018 роках — тоді на понад 10% кожного року. Доходи різко впали у 2014 році — на 11,5% і найбільше за цей період у 2015 році — на 20,4%.
Зростання доходів поступово відновлюється з 2016 році — 2,0%, у 2017 році — на 10,9%, у 2018 році — на 10,9%, у 2019 році — на 9,0%.
Наявний дохід на одну людину виріс майже в 3 рази — з 25 206 гривень у 2012 році до 74 688 гривень у 2020 році. При цьому рівень інфляції за цей період склав 168%, тобто ціни зросли майже втричі. Тому у підсумку реальні доходи збільшилися на 21,6% з урахуванням інфляційної політики.
У 2020 році реальні доходи зросли на 4,5% — при прогнозі Держстату всього у 2,6%.
Що відомо
- Наступного року інфляція в Україні складатиме 5%, а середня європейська ринкова ціна на газ за рік очікується на рівні 460 доларів за тисячу кубометрів. Такий прогноз озвучив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук.
- За даними Державної служби статистики кінцеві споживчі витрати домашніх господарств українців за програмними цілями за II квартал 2021 року склали 873,5 млрд грн. Це на 17,4% більше, ніж за аналогічний термін минулого року.
- Майже 60% українців вважають, що без отримання доходів їхніх заощаджень вистачить менш ніж на місяць. Майже 80% громадян переймаються тим, що через пандемію країну спіткає затяжна економічна криза.
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