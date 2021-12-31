За останні 8 років доходи українців зросли на понад 20% — Держстат

За 2012-2020 роки реальні доходи українців (з урахуванням інфляції) зросли на 21,6%. Зокрема у 2020 році — на 4,5%. Найбільше українці біднішали у 2015 році — тоді доходи впали на понад 20 %. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Відзначається, реальні доходи українців доходи зростали високими темпами у 2012 році — 13,9% та 2017 та 2018 роках — тоді на понад 10% кожного року. Доходи різко впали у 2014 році — на 11,5% і найбільше за цей період у 2015 році — на 20,4%.

Зростання доходів поступово відновлюється з 2016 році — 2,0%, у 2017 році — на 10,9%, у 2018 році — на 10,9%, у 2019 році — на 9,0%.

Наявний дохід на одну людину виріс майже в 3 рази — з 25 206 гривень у 2012 році до 74 688 гривень у 2020 році. При цьому рівень інфляції за цей період склав 168%, тобто ціни зросли майже втричі. Тому у підсумку реальні доходи збільшилися на 21,6% з урахуванням інфляційної політики.

У 2020 році реальні доходи зросли на 4,5% — при прогнозі Держстату всього у 2,6%.

Що відомо

Наступного року інфляція в Україні складатиме 5%, а середня європейська ринкова ціна на газ за рік очікується на рівні 460 доларів за тисячу кубометрів. Такий прогноз озвучив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук.

За даними Державної служби статистики кінцеві споживчі витрати домашніх господарств українців за програмними цілями за II квартал 2021 року склали 873,5 млрд грн. Це на 17,4% більше, ніж за аналогічний термін минулого року.

Майже 60% українців вважають, що без отримання доходів їхніх заощаджень вистачить менш ніж на місяць. Майже 80% громадян переймаються тим, що через пандемію країну спіткає затяжна економічна криза.

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