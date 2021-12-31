Новий 2022 рік: яка країна світу відзначила свято першою

Першими Новий рік зустрічають мешканці острова Кірітіматі, що входить до складу островів Різдва (Республіка Кірібаті), а також жителі міста Нукуалофа (столиця Королівства Тонга). Обидва місця розташовані в Океанії. Тут новий 2022 рік настав о 12:00 за київським часом.

Тихоокеанська держава Кірибаті, що складається з 33 маленьких атолів, першою у світі відзначила Новий 2022 рік, який настав на деяких островах країни о 12:00 за київським часом. Часовий пояс Кірібаті найдальший на планеті від Грінвіча — плюс 12 годин.

Наступними Новий рік відзначили у Новій Зеландії і на полярних станціях в Антарктиді – туди 2022 рік прийшов за годину після Кірібаті.

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