Художниця з Дніпра Вікторія Тимошенко розписує ялинкові кульки. До свят вона розмалювала петриківським розписом більше ста новорічних прикрас. Майстриня розповіла Суспільному про своє мистецтво та показала свою улюблену новорічну кульку.

Вікторія Тимошенко Новорічні прикраси для ялинок художниці Вікторії Тимошенко

Вікторія Тимошенко родом з села Петриківки. Мама Вікторії теж художниця. Тож дівчинку із самого народження оточували витвори петриківських майстрів. Сама Вікторія каже: малює, скільки себе пам'ятає.

"Вдома у нас було безліч розписаних предметів. Але найбільше мене в дитинстві зачаровував розписаний сервант зеленого кольору. Я увесь час роздивлялася його, ці візерунки", – згадує Вікторія.

Вікторія розповіла, що з вибором професії визначилась одразу, бо хотіла тільки одного – малювати. Спочатку закінчила художню школу, а потім вступила до Криворізького педагогічного університету на спеціальність художниці-педагогині.

"Малювання – це для мене не робота, це – моє життя! Я прокидаюсь поруч з фарбами й засинаю поряд з ними. Пробувала малювати у різних жанрах, але все одно прийшла до петриківського розпису. Я звідти родом!" – розповідає майстриня.

Вікторія Тимошенко На розпис однієї новорічної кульки художниця витрачає від трьох годин до кількох днів

Вікторія каже: почала розписувати новорічні прикраси на замовлення лише у цьому році.

"Раніше теж малювала, але більше – для подарунків близьким та друзям. Та цього року люди почали якось дуже активно цікавитись петриківкою та народним мистецтвом", – розповіла Вікторія Тимошенко.

Кожна кулька унікальна, на їхній розпис майстриня витрачає від трьох годин до кількох днів.

Вікторія Тимошенко З усіх традиційних петриківських візерунків художниця найбільше любить малювати птахів

Щодо улюбленої кульки, то Вікторія каже, що це кулька із сюжетом "Вечори на хуторі поблизу Диканьки". На її розпис пішло п'ять днів.

"На цій кульці зображено багато персонажів, це тонка робота, яку швидко не зробиш", – розповіла художниця.

Вікторія Тимошенко Улюблена кулька Вікторії Тимошенко. На ній зображені персонажі гоголівського сюжету "Вечори на хуторі поблизу Диканьки"

Вікторія Тимошенко Ще два персонажі з іншого боку кульки

Вікторія Тимошенко І ще дві героїні. Усього на кульці шість персонажів

Вікторія каже: не уявляє своє життя бе малювання. Якщо є замовлення, працює над ними. Якщо нема, то починає малювати картини або розписувати щось. Але малює щодня.

"Навіть, коли їду кудись на відпочинок, завжди беру із собою фарби. Бо день без малювання здається якимсь безсенсовним. Малювання робить мене щасливою. Це – моя потреба", – ділиться вона.

Майстриня вважає, що для щастя кожній людині потрібно знайти улюблену справу.

"Це надзвичайно важливо! Адже тоді людина цим щастям ділиться з оточуючими, і це відчувається потім і в сім'ї і в інших сферах життя. Усі від цього тільки виграють", – пояснила Вікторія Тимошенко.

Вікторія Тимошенко І ще трохи фото новорічних кульок від майстрині

Вікторія Тимошенко Вікторія Тимошенко любить малювати птахів

Вікторія Тимошенко Щасливих новорічних свят!

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