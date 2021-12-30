Новорічне лазерне шоу у Дніпрі: де і коли дивитись

У новорічну ніч у Дніпрі відбудеться лазерно-музичне шоу «Dnipro Light Flowers» - на трубах колишнього заводу ім. Карла Лібкнехта впродовж п`яти хвилин "розквітатимуть" квіти. Про це йдеться на сайті Дніпровської міськради.

Шоу демонструватиметься 31 грудня з 18:00 до 02:00 кожні 15 хвилин без музичного супроводу. У цей самий проміжок часу на початку кожної години шоу транслюватимуть ще й з музикою. Дійство триватиме 2,5 хвилини.

Спостерігати шоу можна з оглядового майданчика парку ім. Т. Г. Шевченка та з Фестивального причалу.

Що відомо

- Артінсталяція «Dnipro Light Flowers» перемогла у щорічному конкурсі «LIT Awards» — глобальній премії інноваційних проєктів у галузі світлового дизайну.

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