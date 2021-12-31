На майбутніх парламентських чи місцевих виборах може повторитися ситуація, що трапилася у березні 2021 року на 87 виборчому округу, прогнозують аналітик Руху ЧЕСНО Михайло Джогола та голова обласної організації "Комітету виборців України" Максим Лисюк.

Суспільне пригадує одну з головних подій, що сталася цього року на Прикарпатті, а також з’ясовує в експертів наслідки боротьби за мандат народного депутата у Надвірнянському округу між Олександром Шевченком та Василем Вірастюком.

28 березня на 87 округу відбулися проміжні вибори у Верховну Раду України. Через два дні під час роботи окружної виборчої комісії поліція повідомила про замінування приміщення. Наступного дня в ОВК змінили голову та деяких членів, які не з’являлися на засідання. Голови дільничних комісій впродовж трьох днів не могли здати протоколи.

"Ми тут — голодні, холодні, смердючі — ніхто не дивиться на нас", — говорили голови дільничних комісій.

Фото: Суспільне Карпати Голови дільничних комісій впродовж трьох днів не могли здати протоколи

31 березня на Франківщину приїхали нардепи від "Слуги народу". Як повідомляв спостерігач Руху ЧЕСНО Віталій Світлик, під час прямої трансляції, своїми діями народні обранці зривали виборчий процес.

Суспільне Карпати Представники партії "Слуга народу" перебували у приміщенні ОВК

Згодом біля приміщення ОВК зібралися прихильники кандидатів у нардепи – Василя Вірастюка від партії "Слуга Народу" та Олександра Шевченка від "За майбутнє".

В ніч на 1 квітня в ОВК розпочалися суперечки. Поліцейські опечатали приміщення, а ОВК робила перерву в безперервному засіданні. Впродовж цієї доби СБУ отримала сім повідомлень про замінування та захоплення заручників на округу. Однак усі повідомлення виявилися неправдивими.

В ніч на 1 квітня в ОВК почалися суперечки

У наступні дні члени ОВК фіксували зникнення голосів на деяких дільницях та нестачу бюлетенів. На п’яти ДВК голосування визнали недійсним, ще на шести — члени комісії не дорахувалися бюлетенів за Олександра Шевченка.

"Захотів перерахувати. Коли перерахував, голосів стало не 377, а 277", — сказав член однієї із дільничних комісій.

Фото: Суспільне Карпати Члени ОВК почали фіксували зникнення голосів на деяких дільницях та нестачу бюлетенів

Голова обласної організації "Комітет виборців України" Максим Лисюк каже, що члени ОВК працювали з ознаками порушень. Це, а також те, що бюлетені зникли, вплинуло на результат підрахованих голосів.

"Це — дуже "нагла" технологія, тому що просто за нез’ясованих обставин зникла певна кількість бюлетенів, тобто не сходиться загальна математика. І якщо не встановлять, де зникли бюлетені, на якому етапі, якщо нікого не притягнуть до відповідальності, то це — така технологія, яку можуть пробувати використовувати у майбутньому тут на місцевих виборах", — розповів Максим Лисюк.

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Такої ж думки — й аналітик Руху ЧЕСНО Михайло Джогола. З його слів, для того, щоб таких ситуацій на виборах не траплялося, потрібно прописати у законодавстві, що членами ОВК мають бути призначені місцеві жителі. Це змусить їх відповідати перед виборцями та зважати на свою репутацію у регіоні.

"Загалом найкраще протистояння таким ситуаціям — дуже добре, чітко і відповідально готувати членів ДВК, ОВК, спостерігачів, юристів кандидатів. І це має бути чітка робота як самих кандидатів, самих політичних партій, так і чітка робота з тими людьми, які йдуть працювати в ДВК", — сказав Михайло Джогола.

У квітні на Facebook-сторінці Національної поліції повідомляли про те, що під час виборів на 87 округу поліція розпочала 17 кримінальних проваджень. З них – шість справ стосуються викрадення бюлетенів.

Фото: Суспільне Карпати Шість справ стосувалися викрадення бюлетенів

Щоб дізнатися, на якому етапі триває слідство, та скільки проваджень слідчі передали до суду, кореспонденти Суспільного звернулися за коментарем до пресслужби Нацполіції в області. Від коментарів на камеру у поліцейські відмовилися, тому журналісти надіслали запит на доступ до публічної інформації.

Координатор Громадянської мережі ОПОРА в області Іван Маруняк каже, що саме робота поліцейських стала ключовою проблемою цих виборів.

"Щоб слідство дало відповідь: "А куди ж ці бюлетені зникли, що з ними трапилося, на якому етапі вони зникли?". Як бачимо, це, в принципі, могло вплинути й вплинуло на результати виборів. Крім того, сам такий факт ставить під сумнів легітимність результату", — сказав Іван Маруняк.

4 квітня окружна виборча комісія завершила перерахунок голосів. Василь Вірастюк здобув понад 31%, Олександр Шевченко — понад 29%. Ось, як кандидати реагували на результати:

"Відбулася брудна, брехлива, цинічна фальсифікація волевиявлення людей", — кандидат на проміжних виборах до Верховної Ради у 87 округу Олександр Шевченко.

"Наше головне завдання – це відстояти наші голоси. Нам чужих голосів не потрібно", — кандидат на проміжних виборах до Верховної Ради у 87 округу Василь Вірастюк.

Після затвердження підсумкового протоколу ЦВК, між кандидатом Олександром Шевченком, партією "Слуга Народу" та Центрвиборчкомом тривали суди. Врешті, після рішення Верховного Суду, ЦВК зареєструвала Василя Вірастюка народним депутатом. На засіданні Верховної Ради України 15 червня під крики "Ганьба!" він склав присягу.

Василь Вірастюк у Верховній Раді склав присягу під викрики "Ганьба!"

Зараз у своїх соцмережах нардеп Василь Вірастюк звітує про зустрічі з виборцями, допомогу лікарням, ремонти доріг, берегоукріплення, передачу техніки територіальним громадам та іншу роботу на округу. Аналітик Руху ЧЕСНО Михайло Джогола каже, що виборці мають розуміти, що це роблять за гроші з держбюджету. У липні Кабінет Міністрів скерував на 87 округ майже 20 млн грн. Інші виборчі округи Прикарпаття отримали вдвічі менше.

"Зараз він радше за все отримує ті гроші у вигляді субвенції на округ для того, щоб підсилити свій бренд і задля перспективи обрання на наступних виборах. А також — відвернути увагу від тих довгих скандалів, які відбувалися протягом трьох-чотирьох місяців, судових процесів, публікацій у ЗМІ", — розповідає Михайло Джогола.

Понад тиждень тому кореспонденти Суспільного звернулися до помічниці нардепа Василя Вірастюка з проханням надати коментар щодо роботи Вірастюка на округу. Станом на 31 грудня журналісти відповіді не отримали.

Події під час виборів на 87 округу підірвали довіру людей до волевиявлення, вважає голова обласної організації "Комітет виборців України" Максим Лисюк. Тому активність під час наступних виборів може знизитися.

"Виборець наступного разу скаже: "А для чого мені йти? Я прийду, проголосую, але, якщо комусь не сподобається, як я проголосував, то мій голос просто може зникнути". Зникнути за багатьох не зовсім об’єктивних обставин, які дійсно грубо порушують норму закону. А все тому, що члени ОВК отак трактували закон", — сказав Максим Лисюк.

Що відомо

4 квітня на Франківщині в окружній виборчій комісії округу № 87 завершився підрахунок голосів. Члени ОВК проголосували за те, щоб визнати вибори дійсними. Відповідно до підсумкового протоколу, кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк переміг — 31,25 %. За Олександра Шевченка проголосувало 29,69 %. Після оприлюднення результатів голосування кандидат у нардепи Олександр Шевченко подав позови у суди.

5 квітня голова Центрвиборчкому Олег Діденко повідомив, що ЦВК не оголосить переможця проміжних виборів в округу 87 на Івано-Франківщині, поки не буде остаточних рішень щодо справ про фальсифікації, які зараз розглядають у судах.

12 квітня Центрвиборчком зобов'язав ОВК № 87 скласти уточнений протокол результатів довиборів до Ради на одномандатному виборчому округу з урахуванням рішень судів.

22 квітня Центральна виборча комісія встановила результати виборів народного депутата на 87-му округу. Переміг кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк.

1 травня Верховний Суд визнав протиправним протокол ЦВК, за яким Вірастюк переміг на довиборах у Раду.

5 травня ЦВК відмовила Василю Вірастюку у реєстрації народним депутатом України.

6 травня Центрвиборчком заявив, що шукає рішення, щоб встановити достовірні результати виборів в округу 87 на Івано-Франківщині.

19 травня ЦВК визнала Вірастюка переможцем на проміжних виборах у Раду.

23 травня Верховний Суд знову скасував протокол ЦВК, за яким Вірастюк переміг на довиборах у Раду. Наступного дня у Центрвиборчкомі повідомили, що готують оскарження на постанову суду.

25 травня ЦВК оскаржила рішення Верховного Суду щодо встановлення результатів виборів у 87 округу.

Вночі 27 травня Верховний Суд задовольнив вимоги позовної заяви партії "За майбутнє" і скасував протокол ЦВК щодо встановлення результатів виборів в одномандатному виборчому округу № 87 від 19 травня 2021 року.

27 травня, розглядаючи апеляційні скарги кандидата в народні депутати в одномандатному виборчому округу № 87 Василя Вірастюка, політичної партії "Слуга народу" та Центрвиборчкому на рішення Верховного Суду про скасування протоколу ЦВК від 19 травня 2021 року, Велика Палата ВСУ не дійшла згоди і оголосила перерву.

5 червня Верховний Суд двічі задовольнив апеляції ЦВК і "Слуги народу" та визнав Вірастюка переможцем в одномандатному виборчому округу 87.

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