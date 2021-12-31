На Івано-Франківщині за добу медики проти COVID-19 вакцинували 3 526 людей

Впродовж 30 грудня проти COVID-19 в Івано-Франківській області медики щепили 3 526 людей. Про це свідчать дані на сайті Ради національної безпеки та оборони України.

За попередню добу в області першою дозою лікарі вакцинували 1 201 прикарпатця, другою — 2 310, додатковою дозою імунізувалися двоє людей. Усього першою дозою щепилися 417 883 жителі, другою дозою медики вакцинували 370 914 людей, додатковою — 107.

На Івано-Франківщині першою дозою вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech щепили 1 857 дітей та підлітків до 18 років, другою дозою — 1 349.

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Згідно з даними, розміщеними на сайті Ради національної безпеки і оборони України, на Франківщині на 10 тис. населення двома дозами імунізувалися приблизно 27,07% жителів області, однією дозою — 30,50%.

Найбільше прикарпатців вакцинувалися препаратом Pfizer-BioNTech (41,1% тих, хто отримав першу дозу, та 42,4% людей, які імунізувалися другою дозою). Першою дозою вакцини компанії AstraZeneca щепилися 26,3%, другою дозою — 24%. Найменше прикарпатців імунізувалися препаратом Moderna (9% — першою дозою, 9,8% — другою) і CoronaVac (23,6% і 24% відповідно).

60,7% прикарпатців, яких медики щепили додатковою дозою, імунізувалися препаратом Pfizer-BioNTech, 32,7% — Moderna, 5,6% — препаратом CoronaVac та 0,9% — вакциною AstraZeneca.

Бустерною дозою на Івано-Франківщині за попередню добу вакцинувалися 13 людей. Всього ревакцинальною дозою щепилися 49 прикарпатців.

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