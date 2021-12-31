У новорічну ніч комунальні автобуси та тролейбуси в Кропивницькому їздитимуть довше. 1, 2 та 3 січня працюватимуть у режимі вихідного дня. Про це розповів Суспільному начальник управління транспорту міської ради Віктор Житник.

У ніч з 31 грудня на 1 січня автобуси та тролейбуси їздитимуть до 00.30.

1, 2 та 3 січня. Кількість автобусів не буде зменшена (31), кількість тролейбусів зменшать на 40 відсотків – їздитимуть 28 тролейбусів. Віктор Житник розповів, що така кількість транспорту працює у кожну суботу і неділю. В ці дні рух починається о 07:00, зазвичай, у будні дні – з 06:00.

У вихідні дні, сказав Віктор Житник, пасажирів менше. "Пробіг кілометра тролейбуса коштує підприємству 50 гривень – з урахуванням роботи водія, кондуктора та поточної експлуатації тролейбусу, тому немає потреби в тому, щоб транспорт працював у режимі робочого дня. Практика показує, цього не потрібно робити".

Керівник управління нагадав, що є два маршрути тролейбусу, які працюють до першої години ночі щодня – у вихідні і робочі дні. Це маршрути, які їздять до залізничного вокзалу. Тролейбус №9 від вокзалу йде до 101 та 102 мікрорайонів, тролейбус № 10-А – від вокзалу прямує на Ковалівку, потім у центр і на Лісопаркову.

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