У перші дні нового року в Кіровоградській області очікують вночі невеликих морозів, вдень – плюсову температуру, на дорогах – ожеледиця. Про це розповіла працівниця Кіровоградського обласного центру з гідрометеорології Валентина Лазарева.

1 січня. Невеликі опади, вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, слабкий, 3-8 м/с. Вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла.

2 січня. Вітер північно-західний, швидкість посилиться до 9-14 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

На річках області – забереги – тонкий лід, що утворюється вздовж берегів водойм перед його повним замерзанням. Вихід на лід небезпечний.

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