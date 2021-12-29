У 2021-році жителі Рівненщини ставали чемпіонами світу та Європи, здобували медалі на Олімпіаді та Паралімпіаді, підписували контракти з провідними клубами європейського континенту. І не тільки це. Суспільне пропонує пригадати найбільш значущі, на думку редакції, події року, що минув.

Романчук і олімпійські медалі

У 2021-му Романчук представляв Україну на Олімпіаді в Токіо. Плавець здобув "бронзу" на дистанції 800 метрів вільним стилем та "срібло" на дистанції 1500 метрів. Цього разу українцеві вдалося на фініші випередити італійця Грегорі Палтріньєрі, але не американця Роберта Фінка, який вирвався на перше місце наприкінці запливу.

Романчук став також першим за 17 років плавцем, який виграв щонайменше одну медаль саме у цьому виді спорту.

AP

А вже у грудні Романчук виступав на чемпіонаті світу на короткій воді. Він підходив до змагань у статусі чинного чемпіона: у 2018 році плавець переміг з часом 14:09.14 хвилин, який залишається рекордом чемпіонатів світу.

Цього разу плавець став бронзовим призером з плавання на короткій воді (25 метрів), пропливши з третім часом на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Після повернення у Рівне влада пообіцяла Романчуку виконати його прохання про оновлення басейну у його рідній спортшколі.

Влучний Омельчук

Ще одну медаль на Олімпіаді здобув рівнянин, пістолетник Олег Омельчук – це була "бронза". Разом із Оленою Костевич вони здобули третє місце у змішаному командному змаганні в стрільбі з пневматичного пістолета з 10-ти метрів.

AP Олена Костевич та Олег Омельчук

Змішані командні змагання зі стрільби дебютували в олімпійській програмі саме у Токіо, Україна відібралася лише в змішані змагання з 10 метрів з пневматичного пістолета.

Олег Омельчук раніше на Олімпіадах показував четвертий (Пекін-2008) та п'ятий (Лондон-2012) результати, тож у 2021-му це була його перша медаль.

Після повернення в Рівне Омельчук попросив владу заасфальтувати вулицю, а також облаштувати тир у новому спорткомплексі, який зводять на вулиці Макарова. До його прохання пообіцяли дослухатись.

Верес і його злет

Навесні 2021 року футбольний клуб "Верес" достроково здобув "золото" у Першій лізі та здобув право на підвищення у класі. Це означало, що рівненський клуб переходить до еліти українського футболу – УПЛ. "Золоті" медалі рівненська команда здобула вперше в історії.

Цю подію клуб вирішив відзначити на майдані, 5 червня там пройшло відзначення команди за участі кількох тисяч фанатів.

Суспільне Рівне Святкування на майдані Незалежності 5 червня

В УПЛ команда виступає не на власному стадіоні. Тимчасово, поки у Рівному будують "Авангард", команда як домашню арену використовує однойменну арену у Луцьку. Першу частину чемпіонату підопічні Юрія Вірта завершили на 9-му місці із 16-ти команд Прем'єр-ліги.

Також цього року клуб пішов на свого роду експеримент: у склад команди офіційно включили журналіста та блогера Дмитра Поворознюка.

Останній зняв два сезони серіалу "Футболіст", де розповідав про будні гравців та що відбувається за кулісами. Кожна серія на youtube набирала по кілька сотень тисяч переглядів.

Олександр Гудима і маунтинбайк

У 2021-му році 18-річний український велогонщик став чемпіоном Європи з маунтинбайку серед юніорів. Цю перемогу представник Рівненщини здобув у сербському місті Нові Сад.

Фото Олександра Гудими Олександр Гудима на фото по центру

Переміг Олександр Гудима в особистому заліку у дисципліні крос-кантрі олімпійський, випередивши на фінішному колі велогонщиків зі Швейцарії та Франції. Загалом в гонці брав участь 91 спортсмен.

На цьому ж чемпіонаті Олександр Гудима у складі збірної України посів п’яте місце в естафеті.

Наприкінці листопада стало відомо, що вихованець рівненської ДЮСШ №5 продовжить кар’єру у клубі з Нідерландів "CST PostNL Bafang Mountainbike Racing Team". Керівником клубу є олімпійський чемпіон 1996 року Барт Брентєнс. Гудима став першим чоловіком-велогонщиком з України у майнтенбайку, який підписав контракт з іноземним професійним клубом.

Спідвей. Фінал ЧЄ серед юнаків

У 2021-му році в серпні Рівне вперше прийняло фінал чемпіонату Європи зі спідвею серед юніорів. Стартували у гонці 24 спортсмени. Організатори планували, що будуть представники десяти країн, але згодом підтвердження отримали від восьми – не змогли прибути представники Франції та Великобританії.

Серед країн, які делегували гонщиків – Польща, Чехія, Латвія, Естонія, Фінляндія, Німеччина та Нідерланди.

15-річний рівнянин Роман Капустін став срібним призером юнацького чемпіонату Європи. Чемпіоном став поляк Кшиштоф Харендарчик (йому 10 років, а вага 37 кілограмів), "бронза" у ще одного спортсмена з Польщі Крістіана Ґренди.

Фото :Суспільне Рівне зліва направо: Капустін, Харендарчик, Ґренда

Ще один рівнянин Михайло Тимощук став на турнірі п'ятим.

Повернення Жоха: чемпіон світу вдев'яте

У жовтні рукоборець з Рівненщини Олег Жох здобув "золото" на чемпіонаті Європи з армрестлінгу. Це були його перші міжнародні змагання за минулі три роки відновлення після травмування в ДТП у 2018 році.

У литовському Вільнюсі він здобув першість у ваговій категорії до 80 кілограмів.

Фінальний поєдинок Олега Жоха з болгарином Божидаром Симеоновим дивіться на відео з 05:52.

А на початку грудня в румунському Бухаресті Олег Жох здобув "золото" на чемпіонаті світу.

"Я знав, що мушу це зробити, бо дуже довго до цього йшов, фактично – три роки безперервних тренувань. Я боровся вчора, до останнього не вірив, що я це зроблю, дуже важкі були представники з Росії. Але я все ж таки зібрався силами, вийшов і показав все, що я можу і став першим. А в росіян друге і третє місця", – поділився із Суспільним враженнями Олег Жох.

Поєдинки Олега Жоха проти росіян дивіться на відео з 02:35 та 05:05/ Arm-strong

Здобувши "золото" в Бухаресті, Олег Жох став дев'ятиразовим чемпіоном світу. Участь у турнірі брали рукоборці з 35 країн.

Паралімпіада

Представлена Рівненщина була і на Паралімпійських іграх. Участь у змаганнях брали шестеро дзюдоїстів, які виступали серед спортсменів з вадами зору. Додому вони повернулися з чотирма медалями.

"Срібло" виборола Ірина Гусєва, "бронзу" здобули Наталія Ніколайчик, Юлія Іваницька (Галінська) та Олександр Назаренко. Анастасія Гарник та Давид Хорава посіли п'яте місце.

Фото: Суспільне Рівне Рівненські паралімпійці під час зустрічі із владою

Тренер збірної області Михайло Романкевич у коментарі Суспільному зазначив, що п'ять медалей – непоганий результат, але не ідеальний.

"Немає "золота", а це була б вишенька на торті. Будемо тренуватись, щоб з Парижу ми привезли на Рівненщину золоту медаль, як це було після Лондона", – каже Романкевич.

На думку тренера, тиждень до виступів після прильоту в Токіо – був недостатнім терміном, щоб акліматизуватись. Також він додав, що голова ОДА пообіцяв допомогти із новою вентиляцією у залі, де тренуються паралімпійці.

З Рівненщини у Токіо їздили дев'ять спортсменів регіонального центру "Інваспорт". Крім шести дзюдоїстів – це метальник спису Роман Новак, каноїсти Наталія Лагутенко та Микола Синюк.

Синюк здобув "срібло" у дисципліні "байдарка-одиночка, 200 метрів". Австралійцеві Кьортісу Макграту він програв із різницею в одну секунду. Для самого спортсмена ця медаль Паралімпіади стала першою у кар'єрі. П'ять років тому в Ріо-де-Жанейро він зупинився у кроці від нагороди на цій дистанції, ставши четвертим. Хоча підходив до Паралімпіади-2020 у статусі чинного чемпіона Європи.

Сівак – знову чемпіон

2021 рік був багатим на нагороди для рівненського танцюриста на візку Івана Сівака. У березні він виборов дві "золоті" медалі на чемпіонаті України зі спортивних танців на візках. Нагороди спортсмен отримав у номінаціях "Single Men" та у комбо "Латиноамериканська програма".

А вже у червні Сівак здобув три "золота" на Кубку світу зі спортивних танців на візках. В італійській Генуї він став кращим у вільному стилі серед чоловіків, в одиночному заліку та у парі з киянкою Оленою Данкевич, з якою представив власну латиноамериканську програму.

На змагання, розповідав танцюрист Суспільному, він вирушав з відчуттям спортивного голоду, бо через карантин без чемпіонатів довелося провести цілих пів року. Тренувався не лише у Рівному, а й у Києві, де проживає його партнерка.

На чемпіонаті в Генуї було представлено 12 країн світу, змагалося 90 спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. Збірна України здобула загалом 11 "золотих", 7 "срібних" та 2 "бронзові" медалі.

Баскетбол

У лютому Вікторія Шматова стала першою в історії гравчинею рівненського клубу, яка зіграла за національну збірну України з баскетболу. Лідерка БК "Рівне" взяла участь у грі кваліфікації до Чемпіонату Європи проти збірної Португалії.

Шматова загалом відіграла 10,5 хвилин, набрала два очки, закинувши два з двох штрафних, а також зробила одне підбирання під щитом, результативну передачу та заробила персональний фол. Дві спроби триочкових кидків з гри були невлучними. Загалом же Збірна України впевнено перемогла суперниць 87:58.

Варто зазначити, що у формі головної команди країни Вікторія Шматова вийшла вп’яте. Перед цим баскетболістка грала у 2014 році проти Фінляндії, Німеччини та Чорногорії, а у 2015 з Чехією. На той момент уродженка Бердянська не представляла рівненський клуб. Після цього, майже п’ять років тренери збірної не цікавились Вікторією, але звернули на неї увагу через хорошу гру у БК "Рівне".

До цього в головній команді країни грали дві вихованки рівненського баскетболу – Олена Бойко та Дарія Дубнюк. Але на той час вони не представляли рівненську команду.

Фото: Facebook БК "Рівне" Вікторія Шматова та Тетяна Гаврильчик

А у листопаді до збірної потрапила ще одна баскетболістка БК "Рівне", здолбунівчанка Тетяна Гаврильчик. Вона дебютувала у майці національної збірної в матчі відбору до Євро-2023 проти збірної Фінляндії. Тоді українки здобули перемогу з рахунком 77:71.

Лижна акробатика

На початку грудня рівнянка Анастасія Новосад уперше в кар'єрі виграла "золото", це сталось на етапі Кубка світу з лижної акробатики. Тоді ж іще одна вихованка рівненського фристайлу Ольга Полюк, яка зараз живе у Хмельницькому, здобула "бронзу".

Фото: Facebook НОК України

Таким чином уперше в історії лижної акробатики одразу дві українки завоювали медалі на етапі Кубка світу.

Крім того, представник Рівненщини Дмитро Котовський став єдиним з українців, хто відібрався до основного фіналу на етапі-відкритті сезону.

AP

Українські фрістайлісти стали бронзовими призерами командного заліку етапу Кубка світу. Україну представили рівняни Анастасія Новосад, Дмитро Котовський, а також Олександр Абраменко з Миколаєва.

Рівняни Анастасія Новосад та Дмитро Котовський, здобувши нагороди на етапах Кубка світу з акробатичного фрістайлу, отримали ліцензії на участь у Зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Не має ще ліцензії, але є кандидатом на поїздку до Пекіну також рівнянин Орест Коваленко. Він змагається у таких видах фрісталу як слоупстайл та біг-ейр. Об'єднує усіх трьох спортсменів те, що вони є вихованцями рівненської спортивної школи №1.

Футзал: об'єднання команд

У травні під час відкритого тренування презентували об'єднану команду "Кардинал-Рівнестандарт". Цей колектив стартував у Першій лізі чемпіонату України з футзалу.

Президенти двох клубів розповіли, що це перший крок до створення у Рівному єдиного потужного футзального клубу, який буде мати команди в Екстралізі, Першій лізі, а також двох дитячо-юнацьких лігах.

Наш – у Франції, а потім у Бельгії

У серпні 20-річний нападник з Рівненщини Микола Кухаревич дебютував у найвищому футбольному дивізіоні Франції Ліга 1. Спортсмен у липні підписав контракт з клубом "Труа".

Тренер випустив гравця на поле за десять хвилин до закінчення поєдинку, Кухаревич за цей час зміг завдати удар головою у бік воріт суперника після подачі з кутового. Його удар блокував гравець "ПСЖ".

Момент удару Миколи Кухаревича на 4:17 хв

У підсумку "Труа" програв "ПСЖ" з рахунком 1:2. Сам футболіст після матчу написав у своєму Instagram: "Це великий день для мене".

Народився Микола Кухаревич у селі Удрицьк Сарненського району. Футболом почав займатися у Дубровиці, звідки у 13 років перейшов до футбольної школи луцької "Волині". У 19 років Кухаревич став гравцем львівської клубу Української прем’єр-ліги "Рух", за який в минулому сезоні провів 18 матчів, забивши 2 голи. Крім того, в минулому сезоні Микола зіграв п'ять поєдинків за молодіжну збірну України, в яких забив 3 голи.

сайт estac.fr

Уже за місяць Микола Кухаревич із французького "Труа" перейшов у бельгійський клуб "Ауд-Геверле Левен". Це відбулось на правах оренди, повідомили на офіційних сторінках обох команд.

За даними порталу football.ua, бельгійський клуб нещодавно втратив одного зі своїх найдорожчих футболістів, французького форварда Томаса Генрі – він перейшов у італійську "Венецію". Відтак, як ідеться в матеріалі, шанси в українця грати в основному складі значно вищі, ніж були у французькому "Труа".

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