Мисткиня Тетяна Лебідь з Миколаївщини створюю екокартини, використовує для цього дерев’яні зрізи. Найменші за розмірами картини перетворює у ялинкові прикраси.

Про особливості створення таких екоприкрас майстриня розповіла кореспондентом Суспільного.

За словами Тетяни Лебідь, вона з дитинства любила ліс та птахів, це захоплення поєднала з образотворчим мистецтвом, тому перемальовувала мешканців лісу.

"Я малюю з самого дитинства, живу в сільській місцевості біля лісу, тому з дитинства любила наглядати за красою нашого краю, за красою природи. Я весь час спостерігала за цією красою та продовжую спостерігати", — каже Тетяна Лебідь.

Фото: особистий архів Тетяни Лебідь Екокартини на дерев’яних зрізах

Майстриня розповідає, що на етапі підготовки дерев'яних зрізів їй допомагає чоловік.

"Чоловік мені допомагає у цьому. Коли я бачу, як люди несуть пеньки, спили дерев додому, то думаю: як можна їх палити, бо на них можна створити такі витвори. І вже цей пеньок додому скоріш забираємо. Вдома на станках розпилюємо. Поверхню треба зробити гладенькою, кору почистити", – говорить Тетяна Лебідь.

Картини малює на сухих деревах, серед них сосна, береза та бересток. Верхній шар зрізу покриває лаком для дерева. Для малювання Тетяна Лебідь вибирає гуаш, акрил та масляні фарби.

Фото: особистий архів Тетяни Лебідь Екокартина на дерев'яному зрізі

"Такі екокартини та екоіграшки, що приносять в оселю атмосферу лісу, таке гармонійне поєднання людини та природи. Вона пахне така іграшка чи картини. Екоіграшка – це така іграшка, яка, наприклад, безпечна для діток маленьких, вона дерев’яна, тому так пахне. Я вибираю гілочки від берези, сосни, акації", — каже Тетяна Лебідь.

Розмір новорічних прикрас в середньому від п’яти-семи сантиметрів, найменша — два сантиметри. Улюблений колір мисткині — зелений, за її словами, це колір самої природи.

Фото: особистий архів Тетяни Лебідь Новорічні екоприкраси

Загалом створила понад сто екокартин та щороку до Нового року Тетяна Лебідь встигає створити понад 150 ялинкових іграшок.

У 2022 до Нового року створює ялинкові прикраси із зображенням символу року – тигра.

Фото: особистий архів Тетяни Лебідь Картина зі зображенням тигру

"Зараз працюю над картинами зі зображення тигра, та як він символ року. Я їх багато зробила: й на великих зрізах, й по 40 сантиметрів у мене є, по 30 сантиметрів є. Й маленьких тигрят малюю на ялинкових прикрасах", — розповідає Тетяна Лебідь.

На підготовку та створення великих екокартин мисткиня витрачає до тижня часу. Екоприкраси на ялинку до десяти сантиметрів робить від 15 хвилин до двох годин.

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