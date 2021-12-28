Миколаївська майстриня Любава Запісочна з дитинства займається витинанкою. У 2021 році працювала над великими зимовими витинанками, які покривають весь простір вікна.

Про свої вироби майстриня розповіла кореспондентам Суспільного Миколаїв.

Любава Запісочна говорить, що створювати витинанки у п’ять-шість років її навчила бабуся: робила елементарні сніжинки, складаючи серветки.

Фото: особистий архів Любави Запісочної Витинанки майстрині

"Студенткою я побачила у музеї Верещагіна, на виставці миколаївських майстрів Тетяни та Анатолія Базилевич-Барташевичів. У них були великі картини. Я тоді зрозуміла, як з таких простих сніжинок можна робити цілі картини. Книжок тоді не було, я просто ходила на виставки, щоб зрозуміти, як він складає той папір, щоб вирізати таке велике дерево з квіточками, пташками та інше, так і почала робити", — розповідає Любова Запісочна.

Фото: особистий архів Любави Запісочної Витинанки майстрині

У 2021 році почала створювати витинанки великих розмірів, які покривають все вікно.

"Мене надихнули такі "мисники", які раніше були у будинках. На гарних різьблених полицях ставили прикрашені миски, от ми зробили такі смужечки на вікно. Тут потрібен спеціальний папір, щоб він був великий за розміром", — каже Любава.

Для створення витинанок використовує офісний папір, папір формату А-4 та А-3 кольоровий або білого кольору. Витинанки створює за допомогою ножиць різних видів: від манікюрних до канцелярських.

"Я використовувала спочатку обгортковий папір яскраво зеленого кольору, великий за розміром. Далі спробувала папір для фліпчартів: він такий тонесенький, але щільний та не рветься, можна з нього вирізати", — говорить майстриня.

Фото: особистий архів Любави Запісочної Витинанки майстрині

За словами майстрині, їй вдалося знайти рулон паперу в 50 метрів та шириною понад метр, над ним Любова Запісочна працює у грудні 2021 року.

Найбільша довжина витинанки, яку створила майстриня, становить 1 метр 30 сантиметрів.

Фото: особистий архів Любави Запісочної Майстриня зі своїми роботами

"Зараз часто вирізають з фанери та будівельних матеріалів, прикрашають не тільки до новорічних свят, але й протягом року. Витинанка має досить широке розповсюдження, її можна використовувати практично всюди", — каже Любава Запісочна.

Дрібних витинанок майстриня створила вже понад кількасот.

Фото: особистий архів Любави Запісочної Майстриня за роботою

Своє хобі Любова Запісочна поєднує з основною роботою. Жінка працює лекторкою в музеї імені Василя Верещагіна, де також організовує для дітей майстер-класи зі створення витинанок.

"Витинанки можуть бути різними: й квіткові композиції, й дерево життя, й пташки, й сюжетні витинанки. За пів години заняття я встигаю вирізати з дітьми квіточки-серветочки", — додає Любава Запісочна.

Фото: особистий архів Любави Запісочної Витинанки майстрині

На малі за розміром та прості за орнаментом роботи майстриня витрачає п’ять-десять хвилин. Над витинанкою середньої складності, де багато дрібних елементів, Любава Запісочна працює до двох годин. На великі йде від двох до чотирьох восьмигодинних робочих днів.

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