Мисткиня Катерина Баранюк з Первомайська, що на Миколаївщині, має 16-річний педагогічний досвід роботи у Дитячій художній школі. Шість років тому почала створювати новорічні прикраси в японській техніці кінусайга.

У 2015 році Катерина Баранюк спробувала створювати темарі, потім почали працювати у техніці кінусайга.

Прикраса створюється на основі пластикових заготовок.

"Доволі цікава техніка: медитативна така, я отримаю велике задоволення від процесу, коли розташовую візерунок. Це дуже цікава техніка, та й дітям подобається", — розповідає Катерина Баранюк.

Використовує шовк, зокрема - шовкові краватки. За словами майстрині, ошатно виглядає на кульках велюр.

"Коли збираєш ці шматочки, намагаєшся їх зкомбінувати, знайти кольорову гаму. Кулька — це композиції на площині, в якій мають бути виразні елементи",— каже Катерина Баранюк.

Фото: особистий архів Катерини Баранюк Мисткиня Катерина Баранюк

Мисткиня протягом року збирає шматки тканини, а за кілька місяців до Нового року починає створення ялинкових прикрас.

"Береться пластикова заготовка, пластиковий шар, він розмічається чітко, малюнок має бути чітким. Ділиш його на сегменти однакові, за допомогою різака робиш неглибокі зрізи. Потім ці шматочки шовкової тканини заправляються в заготовку", — каже майстриня.

Катерина розповідає, що створення такий ялинкових прикрас – тривалий процес, загалом створила приблизно 50-60 штук.

"Один день у мене витрачається, щоб накреслити таку кульку, усе залежить від розміру, а якщо ще складний орнамент, то на створення однієї кульки йде три дні. Якщо конкретно "зачепило" натхнення, тканина лягає та узори збігаються, то таку прикрасу можна зробити й за день", – говорить Катерина Баранюк.

Фото: особистий архів Катерини Баранюк Ялинкові прикраси в техніці кінусайга

Оптимальний розмір заготовляння для кульок — від восьми до п'ятнадцяти сантиметрів.

У 2021 році серед прикрас переважає тепла кольорова гама та клітковий орнамент.

"Більшість кульок були створені в теплій кольоровій гамі, з використанням охри. Якось мало було мені тепла та світла, тому інтуїтивно вибирала такі кольори", — розповідає мисткиня.

Катерина Баранюк розповіла: свої вироби, зазвичай - роздаровує.

Фото: особистий архів Катерини Баранюк Процес створення ялинкових прикрас

"Я люблю такі кульки дарувати. Вважається, що на ялинці щороку має бути нова прикраса, ось такі кульки люблю презентувати під Новий рік своїм рідним та знайомим. На новорічній ялинці шовк доволі яскраво виділяється, усе залежить від того, в якій кольоровій гамі ялинка. Якщо роблю для себе, то колір вибираю інтуїтивно", — каже майстриня.

Катерина Баранюк характеризує японську техніку кінусайга, як медитативну та заспокійливу дію.

Що відомо

Катерина Баранюк стала дебютанткою V виставкового циклу "Нові імена Миколаївщини 2021 – 2022".

стала дебютанткою V виставкового циклу "Нові імена Миколаївщини 2021 – 2022". Дев'ятого вересня в "Етносвітлиці" народного творчого об'єднання (НТО) "Прибужжя" розпочала роботу перша персональна виставка Катерини Баранюк.

Кунісайга — це японська техніка, яка виникла для перероблення старих кімоно, точніше повторного використання шовку. В Японії за основу брали дощечку і робили на ній надрізи за ескізом, вставляючи шматочки кімоно в отвори.

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