Які знакові події та ювілеї були на Рівненщині у 2021-му. Підбірка Суспільного

У 2021 році ювілеї відзначали Пересопницьке Євангеліє й Острозька Біблія, обласні лікарня і діагностичний центр. Круглі дати мали битва під Берестечком і рок-фестиваль "Тарас Бульба". Також 30 років тому Ровно стало Рівним, а область – Рівненською, площа Леніна позбулася бронзового "вождя" і її перейменували в майдан Незалежності. А перший президент незалежної України, який родом із Рівненщини, присягнув на Пересопницькому Євангелії.

Суспільне зібрало підбірку 12-ти ювілеїв, якими ознаменувався 2021-й рік.

Знахідка віком у тисячу років

У березні 2021-го в Рівному презентували тисячолітній меч. Його знайшли рівно 30 років тому в Дорогобужі , коли під час археологічної експедиції під керівництвом Богдана Прищепи розкопали житло 12-13-го століть.

Суспільне Рівне

Знахідку 11-го століття, яка не має аналогів в Україні, повернули в обласний краєзнавчий музей після чотирирічної реставрації.

Суспільне Рівне

Перед тим, як помістити у вітрину, відреставровану зброю ексклюзивно показали Суспільному.

Потому в обласному краєзнавчому музеї організували виставку одного експоната.

Книги-ювілярки і 30 років присязі Кравчука

"Острозькій Біблії" 12 серпня виповнилось 440 років. Це перше повне видання всіх книг Святого Письма церковнослов’янською мовою, яке повторили всі пізніші передруки.

Фото: Суспільне Рівне

До наших днів дійшло 350 примірників, чотири з яких на Рівненщині. І лише один з них усі 440 років зберігається в Острозі.

Суспільному надали ексклюзивну можливість його погортати

Найцікавіші факти про "Острозьку Біблію" ми зібрали тут.

Серпень також ознаменувався ювілеєм "Пересопницького Євангелія". У 2021-му українській першокнизі виповнилося 460 років. Її писали п'ять років. Розпочинали роботу над Євангелієм в Ізяславі, але назвали Пересопницьким – за місцем, де його завершили 29 серпня 1561 року.

У сюжеті Суспільного – більше фактів про книгу-ювілярку.

Оригінал першого відомого перекладу книг чотирьох євангелістів давньою українською мовою зберігається в Києві у Національній бібліотеці імені Володимира Вернадського.

З-поміж цих двох книг у 1991-му визначали ту, на якій присягатимуть українські президенти. Чому обрали "Пересопницьке Євангеліє", Суспільне розповідало тут.

5 грудня минуло 30 років, як уродженець села Великий Житин на Рівненщині Леонід Кравчук присягнув на вірність українському народові.

370 років битві під Берестечком

Рівно 370 років тому на межі червня-липня козаки й татари тримали оборону армії Речі Посполитої біля села Пляшева на Рівненщині. Це була одна з найбільших в європейській історії 17 століття баталій.

Щороку у дев'яту неділю після Великодня у єдиному в Україні храмі із зовнішнім іконостасом, розписаним Іваном Їжакевичем, служать панахиду. Потому ходою вирушають до пам'ятника героям Берестецької битви. Його відкрили 16 червня рівно 30 років тому. Тоді відзначали 340-й ювілей битви.

Унікальні кадри з тієї події Суспільному надали з цифрового архіву візуальної історії Рівненського товариства "Меморіал"

370-та річниця зібрала понад дві тисячі людей у Пляшевій.

Сюжет Суспільного про відзначення 370-річчя битви під Берестечком

80-та річниця першооснови УПА

"Поліську Січ" влітку 1941 року в селі Немовичі Сарненського району заснував Тарас Бульба-Боровець, поляк за походженням і українець за духом. І хоча днем утворення Української Повстанської Армії офіційно вважають 14 жовтня 1942 року, загін Бульби-Боровця називають першоосновою УПА.

Фото: Вікіпедія Тарас Бульба-Боровець, 2 вересня 1941 року

Його загін, за різними даними, налічував від 1000 до 10 000 повстанців і воював на два фронти – проти Червоної армії й Вермахту.

Фото: Вікіпедія Шикування підрозділу "Поліської Січі" в містечку Олевськ на Житомирщині, кінець літа - початок осені 1941 року.

У 2016-му 75-ту річницю "Поліської січі" пропонували відзначити на державному рівні, але парламентський комітет ідею не підтримав. Про це розповідало Суспільне.

У постанові "Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 році" 80-річчя "Поліської січі" теж не врахували.

8 березня. День обласної лікарні

У 1951 році другу терапевтичну лікарню міста Рівне реконструювали й утворили обласну лікарню.

Фото: сайт Рівненської обласної клінічної лікарні

Фактично обласна лікарня запрацювала 8 березня і була розрахована на 100 ліжок, 35 з яких – у хірургічному відділенні й по 5 – у ЛОР, офтальмологічному і щелепно-лицевому профілях. У медзакладі на той час працювали 27 лікарів та 85 медсестер.

Інформацію про це містить сайт Рівненської обласної клінічної лікарні.

Фото: Суспільне Рівне

Рівненська обласна клінічна лікарня у свій 70 річний ювілей – це 719 ліжок, 15 різнопрофільних центрів та відділень. А серед працівників є 13 кандидатів медичних наук, десять заслужених лікарів України та один доктор медичних наук.

Гідропарк. 35 років нічийний

У 1986 році завершили будівництво гідропарку в Рівному.

Суспільне Рівне

Гідропарк почали будувати до 700-річчя Рівного, яке відзначили у 1983 році. Але не вклалися в терміни й за 35 років після завершення будівництва на баланс так і не взяли ані парк, ані мозаїчні скульптури в ньому. Це з'ясували у 2021 році ініціатори реконструкції в гідропарку Микола Бендюк і Олександр Гребенюк. Про це Суспільне розповідало у червні.

Суспільне Рівне

Реконструкцію гідропарку ініціатори вирішили розпочати з порятунку великих і малих мозаїчних скульптур, які мистецтвознавець Микола Бендюк вважає яскравим зразком модернізму, який дозволявся ще в радянський період.

Фото: Суспільне Рівне

Мозаїчні "Крокодил" і "Нептун з Русалкою" мають свої секрети. Про них Суспільному розповів автор ескізів Леонід Форсюк.

Сюжет про те, як робили мозаїчні скульптури для рівненського Гідропарку

У 2022-му великі й малі мозаїчні скульптури у гідропарку відзначать 40-річний ювілей.

Найстарішому рок-фестивалю – 30

"Тарас Бульба" – це фест-легенда, знак якості для вітчизняних рок-гуртів у Дубні. Він відбувається біля замку, місці подій гоголівського "Тараса Бульби". Вперше рок-фестиваль організували в 1991 році.

Фото: Facebook FestivalTarasBulba Газетна вирізка про перший фестиваль "Тарас Бульба", липень 1991 року

"Організувати такий фестиваль – це дуже велика відповідальність, коли треба звести купу гуртів, митців і щоб це пройшло кльово і без всіляких заминок", – розповідав організатор фестивалю Микола Арсенюк. Інтерв'ю з ним Суспільне підготувало до 30-річчя "Тараса Бульби", яке відзначили в липні 2021-го.

Родзинкою ювілейного фестивалю стала прем'єра рок-опери "Тарас Бульба", яка відбулася вночі на одній з фестивальних сцен.

Репортаж Суспільного про 30-й рок-фестиваль "Тарас Бульба"

30 років "Рівне"

11 червня 1991 року ухвалили Постанову Президії Верховної Ради УРСР, згідно з якою надалі слід іменувати місто Ровно – Рівне, а Ровенську область – Рівненською.

Того ж року, 11 липня, відбулося перейменування центральної вулиці Леніна на Соборну та центральної площі Леніна на майдан Незалежності. 16 липня 30 років тому тут уперше відзначили День Незалежності України.

Тризуб на соборному фронтоні

14 жовтня 20 років тому освятили Свято-Покровський собор Рівного, це робив патріарх Філарет.

У архітектурі собору поєднали релігійні й історичні традиції українців, а будували спільнокоштом громади. Камінь заклали у 1990-му, а освятили у 2001-му.

Фото: Суспільне Рівне

У повен зріст Свято-Покровський собор постав із золотим тризубом на фронтоні, вітражними хрестами у вигляді орнаментів, запозичених із волинських рушників.

Сюжет про історію будівництва Свято-Покровського собору наші журналісти готували до 25-річчя закладення наріжного каменю

Собор проглядається при в'їзді до Рівного з будь-якого боку. Має висоту 55 метрів, 13 куполів. Свято-Покровський вважають одним з найбільших храмів України, адже він може вмістити шість тисяч вірян. Внутрішні роботи тривають досі завдяки пожертвам вірян.

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