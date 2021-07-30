Велоспорт, важка й легка атлетики, фехтування, волейбол, плавання і ще десяток дисциплін — у 1980-ті медалі на Олімпіадах у складі збірної СРСР вигравали українці. Частина цих атлетів через кілька років — з серпня 1991-го, будуть вже не радянськими, а українськими спортсменами.

Суспільне разом із Лабораторією журналістики суспільного інтересу публікує восьму частину мультимедійного проєкту про історію 90-х років, розказану самими українцями – до 30-ї річниці Незалежності України. Проєкт складається з документального телесеріалу, подкастів і “живої історії” – спогадів та рефлексій громадян про 9 великих подій та явищ початку 1990-х років, які викликають однаковий інтерес та об'єднують українців різних політичних поглядів.

Також слухайте подкаст "Як незалежним став український спорт".

ШВИДШЕ, ВИЩЕ, СИЛЬНІШЕ В 90-ТІ

У цій історії перші українські олімпійці розповідають про те, як уже після здобуття незалежності Україна виступала на Олімпійських іграх у складі Об’єднаної команди. Чому після розпаду СРСР величезна кількість спортсменів та тренерів їхали за кордон? Чим, крім спорту, доводилося займатися чемпіонам, аби мати гроші на життя? Що змусило їх залишитися? І як, зрештою незалежним став український спорт.

Повний текст читайте тут. Історія українських 1990-х куди ширша. Кожна людина — це окремий досвід. Команда проєкту залучає українців до створення візуального архіву про історію становлення перших років незалежності, щоб перетворити спогади людей на свідчення, а документи — на живу історію.

Долучайтеся і записуйте відео зі своїми спогадами, а також своїх близьких та знайомих та надсилайте на пошту [email protected]

Дивіться, читайте та слухайте попередні випуски проекту "НАШІ 30. Жива історія":

Більше про проєкт "НАШІ 30. Жива історія" дивіться тут.

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