15 лютого — 33-тя річниця виведення військ з Афганістану. За десять років в Афганській війні взяли участь 160 тисяч українців. Загинули близько 3 тисяч. Війська виводили у 1989-му, коли Радянська імперія розпадалася. Бойові дії на території чужої держави приховувалися, повідомлення звідти цензурувалися. Тривалий час забороняли публічні похорони загиблих в Афганістані, не можна було й вказувати на могилах місце їхньої загибелі. А коли гриф секретності зняли — суспільству вже було не до того.

Суспільне разом із Лабораторією журналістики суспільного інтересу публікує третю частину мультимедійного проєкту про історію 90-х років, розказану самими українцями – до 30-ї річниці Незалежності України. Проєкт складається з документального телесеріалу, подкастів і “живої історії” – спогадів та рефлексій громадян про 9 великих подій та явищ початку 1990-х років, які викликають однаковий інтерес та об'єднують українців різних політичних поглядів. Історія перша – про початок екоруху і Чорнобильську катастрофу.

"Ми вас туди не посилали"

Афганська війна швидко стала чимось з минулого, її залишили непроговореною. СРСР вже не існував, а незалежна Україна «не була винна» ветеранам-афганцям. Тож, коли ті повернулися, чули: «Ми вас туди не посилали». Системи реабілітації на початку 1990-х не існувало, тож чимало ветеранів закрилися в своїх громадах, наодинці переживали посттравматичний синдром, шукали порятунок в алкоголі, хтось — йшов у кримінал.

Україна визнала війну СРСР агресією проти Афганістану, але воїни-українці, що брали в ній участь, прирівняні до учасників бойових дій. Як з'ясувалося, через 30 років чимало з них досі не говорили з родинами про свій досвід. Багато афганців пішли воювати на Донбас, разом із синами, але і зараз вони не говорять про війну один з одним. Цей проект про травми й замовчування, які ризикують стати циклічними.

Історія українських 1990-х куди ширша. Кожна людина — це окремий досвід. Команда проєкту залучає українців до створення візуального архіву про історію становлення перших років незалежності, щоб перетворити спогади людей на свідчення, а документи — на живу історію.

Долучайтеся і записуйте відео зі своїми спогадами, а також своїх близьких та знайомих та надсилайте на пошту [email protected] .

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