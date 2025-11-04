Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна "є невдячно" та що членство України у Євросоюзі призведе "до війни". Віктор Орбан не вказав, що війну проти України розпочала Росія.

Про це Віктор Орбан написав у соцмережі X.

"Я відкидаю, що Угорщина щось винна Україні. Україна не захищає Угорщину ні від кого та ні від чого. Ми не просили про таке і ніколи не проситимемо. Безпека Угорщини гарантується нашими національними оборонними можливостями та НАТО, членом якого Україна (на щастя) не є", — написав Віктор Орбан.

Орбан також заявив, що Угорщина не підтримає вступ України до Євросоюзу, адже це призведе "до війни".

"Ми вважаємо, що Союз повинен укласти стратегічне партнерство з Україною без членства в ЄС. Це наша пропозиція. Ми будемо дотримуватися цієї позиції в майбутньому, оскільки маємо на це повне право", — написав Віктор Орбан.

Раніше президент України Зеленський закликав Угорщину підтримати Україну щодо членства у Євросоюзі.

"Ми хочемо, щоб Угорщина нас підтримала. Якщо хоча б не може зробити це, то хоча б хай не блокує нас на нашому шляху. Є правила, і ми їм дотримуємося. Ми хотіли б, щоб нас поважали — це повага не просто до нас, а й повага до Європейського Союзу, оскільки Угорщина це частина Європейського Союзу. Такі є правила, тож потрібно зробити дуже багато всього важливого. І потім кластер за кластером буде відкриватися", — наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що вето Угорщини ускладнює рух України на шляху до ЄС та фактично підтримує агресію Росії.

Що відомо про політику Угорщини щодо України

27 червня 2025 року премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "невизначеним утворенням". Також він заявляв, що членство України у Євросоюзі означало б "стан війни" ЄС із Росією та війну на території Угорщини.

Віктор Орбан не вперше робить дискримінаційні заяви в бік України. Так, Орбан назвав Україну "буферною державою". Крім того, заявив, що Україна "становить дуже серйозну загрозу Угорщині".

Також на початку червня угорський уряд запустив пропагандистські ролики, у яких стверджують, що українська мафія займається торгівлею зброєю та наркотиками, а вступ України до ЄС означатиме, що "українська мафія безперешкодно прийде до Угорщини". У відео фігурують президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Так уряд Віктора Орбана закликав угорців прийти на референдум щодо вступу України до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що не давав дозволу на використання його обличчя для політичної кампанії Віктора Орбана.

Уряд Угорщини розіслав громадянам країни лист, у якому прямо закликає угорців висловитись проти членства України в ЄС під час консультативного референдуму.

Орбан заявляв, що 95% угорців проти членства України у ЄС, за результатами референдуму, який проходив у країні з квітня по червень 2025 року. Всього у референдумі взяли участь 2 мільйони угорців. Населення Угорщини становить понад 9,5 мільйона осіб. 29% зареєстрованих виборців в Угорщині взяли участь у консультативному референдумі щодо вступу України до ЄС.

Будапешт блокує відкриття кластерів для переговорів про вступ України до ЄС з початку 2025 року. В уряді країни заявляли, що "членство України в ЄС буде тягарем як для блоку, так і для Угорщини".

У вересні 2025 року Угорщина звинуватила Україну у нібито обмеженні прав угорської громади у Закарпатській області та почала вимагати "виправити це", інакше Угорщина продовжить блокувати відкриття переговорних кластерів про членство України у ЄС.