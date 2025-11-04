У середу, 5 листопада, в окремих регіонах України обмежать споживання електроенергії. Вони діятимуть для населення та промисловості.

Про це повідомили в Укренерго.

"Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", — йдеться у повідомленні.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

Графіки погодинних відключень для побутових споживачів діятимуть з 07:00 до 21:00 — обсягом від 1 до 2 черг;

Графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 07:00 до 22:00.

В Укренерго попередили, що ситуація в енергосистемі може змінитися, та закликали стежити за повідомленнями на сторінках місцевих обленерго.

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", — додали в пресслужбі компанії.

Раніше в Укренерго повідомляли, що споживання електроенергії збільшується. 4 листопада, в окремих регіонах України застосовували обмеження для населення і промисловості.

Як повідомили у Міненерго, війська РФ завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської області. На об’єктах енергетичної інфраструктури, що зазнали пошкоджень, продовжуються аварійно-відновлювальні роботи.