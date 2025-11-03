Графіки відключень електроенергії залежать від ситуації в енергосистемі, яка може змінюватися щогодини. На рішення про обмеження впливають наслідки обстрілів, аварії, дефіцит потужності та зростання споживання.

Про це повідомили у Міненерго.

Як пояснили у міністерстві, обсяг запроваджених обмежень залежить від рівня енергоспоживання і здатності обладнання генерувати та передавати електроенергію.

На графіки відключень можуть впливати:

температура повітря — в холод або спеку споживання електроенергії зростає;

час доби — вранці й увечері рівень енергоспоживання вищий, ніж вдень і вночі;

аварії;

нові обстріли.

Чому виникає потреба у запровадженні обмежень

У Міненерго пояснили, що після масованих обстрілів енергосистемі не вистачає генерації та/або можливості передавати електроенергію через пошкодження мереж. Тому виникає потреба в запровадженні заходів обмеження споживання.

Як ухвалюють рішення про запровадження обмежень

Віддавати команду на застосування того чи іншого виду обмежень можуть як НЕК "Укренерго", так і оператори систем розподілу.

Причинами можуть бути:

наслідки обстрілів;

аварії на обʼєктах генерації та/ або у мережах систем передачі та розподілу;

дефіцит потужності в енергосистемі.

Хто виконує команди про застосування відключень

Виконавцями команд диспетчерів про застосування обмеження потужності, аварійних або погодинних відключень є обленерго. Саме вони реалізують рішення про відключення і стежать, щоб обмеження розподілялися справедливо між усіма шістьма чергами споживачів.