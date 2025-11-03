Графіки відключень електроенергії залежать від ситуації в енергосистемі, яка може змінюватися щогодини. На рішення про обмеження впливають наслідки обстрілів, аварії, дефіцит потужності та зростання споживання.
Про це повідомили у Міненерго.
Як пояснили у міністерстві, обсяг запроваджених обмежень залежить від рівня енергоспоживання і здатності обладнання генерувати та передавати електроенергію.
На графіки відключень можуть впливати:
- температура повітря — в холод або спеку споживання електроенергії зростає;
- час доби — вранці й увечері рівень енергоспоживання вищий, ніж вдень і вночі;
- аварії;
- нові обстріли.
Чому виникає потреба у запровадженні обмежень
У Міненерго пояснили, що після масованих обстрілів енергосистемі не вистачає генерації та/або можливості передавати електроенергію через пошкодження мереж. Тому виникає потреба в запровадженні заходів обмеження споживання.
Як ухвалюють рішення про запровадження обмежень
Віддавати команду на застосування того чи іншого виду обмежень можуть як НЕК "Укренерго", так і оператори систем розподілу.
Причинами можуть бути:
- наслідки обстрілів;
- аварії на обʼєктах генерації та/ або у мережах систем передачі та розподілу;
- дефіцит потужності в енергосистемі.
Хто виконує команди про застосування відключень
Виконавцями команд диспетчерів про застосування обмеження потужності, аварійних або погодинних відключень є обленерго. Саме вони реалізують рішення про відключення і стежать, щоб обмеження розподілялися справедливо між усіма шістьма чергами споживачів.