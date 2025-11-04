Енергоатом заявив про обшуки в одній із філій

4 листопада в одній з філій АТ "НАЕК "Енергоатом" проводили слідчі дії.

Про це Енергоатом повідомив у Facebook.

Подробиці справи, за якою проводили обшук, невідомі. Компанія заявила, що співпрацює з правоохоронними органами та надає всі необхідні документи й роз’яснення.

"Енергоатом зацікавлений у всебічному, об’єктивному та прозорому розслідуванні обставин, які стали підставою для проведення цих процесуальних дій", — йдеться у заяві компанії.

Також у компанії заявили, що запроваджують антикорупційні механізми та внутрішній контроль, спрямовані на забезпечення відкритості та відповідальності.

Раніше стало відомо, що в Україну з Німеччини екстрадували одного з учасників організованої групи, яка заволоділа майже 100 мільйонами гривень АТ "НАЕК "Енергоатом". Ці гроші призначалися для будівництва централізованого сховища ядерного палива в Чорнобильській зоні.

Екстрадований міг у змові зі службовцями Енергоатому постачати обладнання системи радіаційного контролю за завищеними у три рази цінами. Різницю коштів учасники групи привласнили.

Обвинувальний акт у цій справі направлено до ВАКС у липні 2024 року, і на сьогодні судовий розгляд триває.