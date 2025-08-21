Наглядова рада Енергоатому звільнила Петра Котіна

Наглядова рада АТ "НАЕК "Енергоатом" задовольнила заяву в.о. голови правління компанії Петра Котіна про припинення повноважень. Обов'язки голови компанії виконуватиме генеральний директор Рівненської АЕС Павло Ковтонюк.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Наглядова рада незабаром розпочне конкурсний відбір на посаду постійного голови правління, а також на всі інші поточні посади в правлінні.

"У зв'язку з цим конкурсом та необхідністю збереження загалом п'яти посад у правлінні, наглядова рада вирішила розпочати процес створення нових ролей у правлінні, щоб відповідати актуальним потребам компанії, впроваджувати найкращі практики та підвищити прозорість", – йдеться в повідомленні.

Наглядова рада запропонувала створити три нові ключові посади: головного операційного директора (COO), віцепрезидента з питань управління та етики, а також віцепрезидента з фінансів та стратегії.

Що відомо про Котіна

Наприкінці грудня 2023 року журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода) з'ясували, що очільник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін під час повномасштабного вторгнення оселився у маєтку з басейном за 7 мільйонів гривень. Офіційно нерухомість йому не належить. Зокрема журналісти виявили, що елітну нерухомість та землю під Києвом під час війни придбала теща керівника Котіна, при цьому офіційно не маючи на те власних доходів.

Після публікації цього розслідування, НАЗК розпочало процедуру моніторингу способу життя Котіна.

29 грудня 2023 року, Кабінет Міністрів створив АТ "НАЕК "Енергоатом", 100% акцій якого належить державі, та затвердив його статут.

9 січня 2024 року Кабмін призначив Котіна виконувачем обов‘язків голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом". До перетворення державного підприємства "Енергоатом" на акціонерне товариство, Котін обіймав посаду президента "Енергоатому".