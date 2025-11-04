Розкрадання 100 мільйонів гривень в Енергоатомі: з Німеччини екстрадували обвинуваченого

В Україну з Німеччини екстрадували одного з учасників організованої групи, яка заволоділа майже 100 мільйонами гривень АТ "НАЕК "Енергоатом". Ці гроші призначалися для будівництва централізованого сховища ядерного палива в Чорнобильській зоні.

Про це повідомили в НАБУ і САП.

Зазначається, що обвинувачений очолював приватну будівельну компанію. У змові зі службовцями Енергоатому він постачав обладнання системи радіаційного контролю за завищеними у три рази цінами. Різницю коштів учасники групи привласнили.

За даними слідства, у грудні 2020 року між ВП "Атомпроєктінжиніринг", яке входить у структуру ДП "НАЕК "Енергоатом", та заздалегідь визначеною приватною компанією в обхід відкритих торгів було укладено договір про завершення будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

"З метою заволодіння коштами Енергоатому додатковими угодами ціну договору збільшили втричі – із 421 мільйона гривень до 1,497 мільярда гривень, зокрема додавши до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю", — повідомили у САП.

Зазначається, що це обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю, а в 2021 році продала його Енергоатому набагато дорожче. У результаті цих дій компанія переплатила майже 100 мільйонів гривень.

Слідство встановило причетність до цього злочину гендиректора відокремленого підрозділу Енергоатому, начальника кошторисно-договірного відділу відокремленого НАЕК "Енергоатом", керівника та працівника юридичного відділу приватної компанії.

Обвинувальний акт у цій справі направлено до ВАКС у липні 2024 року, і на сьогодні судовий розгляд триває.

У листопаді 2023 року детективи НАБУ оголосили обвинувачуваного в розшук. У квітні 2025 року його затримали за сприяння німецьких органів.

Затриманого передали співробітникам Національного бюро в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Краківець-Корчова" на Львівщині.