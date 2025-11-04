Оподаткування посилок вартістю до 150 євро: голова Укрпошти висловився проти

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський висловився проти ініціативи Національного банку України (НБУ) щодо оподаткування посилок з-за кордону. На його думку, запровадження податку на посилки дешевше 150 євро не допоможе ані зменшити тиск на платіжний баланс, ані скоротити імпорт некритичних товарів.

Про це Смілянський написав у своєму телеграм-каналі.

"Як людина, яка займалася митницею, скажу: ці заходи аж ніяк не вплинуть на валюту. Бо якщо в країні є попит на 100 комп’ютерних мишок, які виробляються в Китаї, або 100 повербанків, або EcoFlow, то валюта — що через посилки, що через закупівлю цих товарів великими ритейлерами — усе одно піде з країни виробнику. Тобто нічого не зміниться", — написав Ігор Смілянський.

Смілянський назвав ідею "передусім ініціативою великих роздрібних мереж", які хочуть, щоб товари купували у них, а не через AliExpress, адже "Ali не платить ПДВ, а вони платять". Проте, як вважає гендиректор Укрпошти, вартість логістики окремих посилок, які летять авіа, значно перевищує вартість контейнера, який пливе морем. Через це, каже він, можна посперечатися, що коштує більше — ПДВ чи логістика. Він заявив, що готовий підтримати такий ПДВ, але лише за умови, що буде перекритий сірий імпорт.

"А просто змусити людей, які чесно купують на Ali, платити на 20% більше, при тому що вони зможуть купити те саме на базарі без цих 20%, аж ніяк не призведе до бажаного результату. Якщо, звісно, мета не в тому, щоб просто підняти ціни в мережах на ті ж 20%", — додав Смілянський.

Що відомо про ідею оподатковувати посилки з-за кордону

У жовтні 2025 року НБУ оприлюднив свій інфляційний звіт. Серед іншого у документі йдеться про те, що Україна продовжує більше купувати за кордоном товарів та послуг, ніж продавати. За січень-вересень 2025 року ця різниця досягла 24,9 мільярда доларів.

Через це Нацбанк пропонує сконцентруватися на цільових заходах обмеження імпорту: наприклад, шляхом запровадження податків на посилки вартістю до 150 євро, а також електромобілі, предмети розкоші тощо. У регуляторі вважають, що запровадження податків на "некритичні у воєнний час напрями" не призведуть до значних негативних наслідків та є можливою опцією на рівні зі "скороченням непріоритетних бюджетних видатків".