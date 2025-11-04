КНДР випустила близько 10 ракет під час візиту Гегсета в регіон

Північна Корея випустила близько десятка ракет зі своїх систем залпового вогню в бік Жовтого моря в період, коли глава Пентагону Піт Гегсет мав відвідати демілітаризовану зону (ДМЗ), яка розділяє північ і південь Корейського півострова.

Про це повідомили в Обʼєднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї, передає в агентство Yonhap.

Північна Корея запустила ракети у напрямку північної частини Жовтого моря близько 16:00 3 листопада. Зараз продовжується аналіз зброї, застосованої КНДР.

Агентство зазначає, що запуск ракет відбувся менше ніж за годину до того, як міністр оборони США Піт Гегсет прибув до табору Боніфас, на півдні від Обʼєднаної зони безпеки у ДМЗ, для спільного візиту до кордону з міністром оборони Республіки Корея Ан Гю Баком.

За інформацією військових, за два дні до цього КНДР випустила ще 10 ракет РСЗВ, коли президент Лі Дже Мен та глава Китаю Сі Цзіньпін проводили переговори на вищому рівні в південно-східному місті Кьонджу.

Північна Корея провела випробування стратегічних крилатих ракет "море — земля" в Жовтому морі. Це сталося за день до візиту президента США Дональда Трампа в Південну Корею.