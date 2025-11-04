Перу розірвало дипломатичні відносини з Мексикою: що стало причиною

Перу у вівторок, 3 листопада, вирішило розірвати дипломатичні відносини з Мексикою, тому що та надала притулок колишній прем’єр-міністерці Бетсі Чавес.

Про це повідомив міністр закордонних справ Перу Уго не Села, цитують Reuters та El Comercio.

Чавес у Перу переслідують за ймовірну участь у спробі державного перевороту, уточнив глава МЗС: "Колишня прем'єр-міністерка Бетсі Чавес, ймовірна співавторка державного перевороту, який намагався здійснити колишній президент Педро Кастільйо, отримує притулок у резиденції посольства Мексики в Перу".

Він додав, що надання прихистку Чавес з боку Мексики є "недружнім актом", і заявив, що як нинішня, так і колишній мексиканські президенти (Клаудія Шейнбаум і Андрес Мануель Лопес Обрадор відповідно — ред.) нібито втручалися у внутрішні справи країни.

Наразі немає коментарів про розрив дипвідносин на сторінках президентки Мексики, уряду чи МЗС Мексики.

Що відомо про спробу держперевороту у Перу

Конгрес Перу в грудні 2022 року проголосував за усунення президента Педро Кастільйо з посади та замінив його віцепрезиденткою Діною Болуарте. Це сталося після того, як Кастільо спробував розпустити законодавчий орган перед запланованим голосуванням щодо його усунення. Кастільйо підозрюється в корупції.

Офіс національного омбудсмена, Конституційний трибунал і Верховний суд назвали крок Кастільйо щодо розпуску Конгресу переворотом. Однак принаймні один експерт не погодився з цим — професор політології та міжнародних відносин у Міжнародному університеті Флориди Едуардо Гамарра.