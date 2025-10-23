У Перу оголосили надзвичайний стан

Рада міністрів Перу запровадила 30-денний надзвичайний стан у столиці Лімі та сусідньому регіоні Кальяо.

Про це повідомила адміністрація президента Хосе Херí, який очолює раду міністрів.

Цей обмежувальний захід діятиме протягом 30 днів. Як зазначила влада, надзвичайний стан дозволить планувати та здійснювати спільні дії для боротьби зі злочинністю, яка охопила країну.

Президент підкреслив, що це рішення передбачає скоординовані дії на всіх рівнях держави "з метою забезпечення безпеки та відновлення порядку на благо громадян".

На вулицях Ліми побільшало солдатів і поліції. Цей указ також призупинив дію низки конституційних прав, зокрема свободи зібрань і протестів, а ще поїздки на мотоциклі двох людей одночасно. Надзвичайний стан обмежив відвідування ув'язнених і дозволив відключення електроенергії в тюремних камерах, за винятком освітлення.

У перший день надзвичайного стану президент прийшов з інспекцією до в'язниці Луріганчо.

Президент Перу ввів надзвичайний стан після протестів, де одна людина загинула і понад 100 травмувалися. Мітингарі виходили проти корупції, злочинності та бідності.

CNN та Associated Press пишуть, що перуанці скептичні щодо указу Хері, адже надзвичайний стан у березні 2025 року запроваджувала попередня президентка Перу Діна Болуарте, і він виявився неефективним для боротьби зі злочинністю в країні.

Однак Хосе Хері зберігає оптимізм, крім того, 22 жовтня парламент проголосував за довіру до уряду, до перехідного кабінету влади. Планові президентські вибори в Перу мають відбутися наступного року.