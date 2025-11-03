Посол США у НАТО прибув до України та зустрівся зі Шмигалем

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що до України прибув посол США у НАТО Метью Вітакер на чолі з делегацією альянсу. Вони провели зустріч та обговорили питання протиповітряної оборони для України.

Про це Денис Шмигаль повідомив у соцмережі X.

"Головна тема нашої зустрічі — потреби України на найближчу зиму. Генштаб ЗСУ і ГУР Міноборони надали змістовні доповіді для партнерів. Акцентували колегам на засобах ППО та побудові ешелонованого захисту: ракети до ППО, дрони-перехоплювачі, радари", — сказав Денис Шмигаль.

Міністр оборони України також повідомив, що висловив окрему вдячність за активну участь в ініціативі PURL.

Раніше посол США при НАТО Метью Вітакер повідомляв, що у питанні постачання Україні ракет Tomahawk останнє слово — за президентом США Дональдом Трампом.