Влада Білорусі запроваджує заборону на рух на своїй території вантажних автомобілів і тракторів, зареєстрованих у Литві та Польщі. Обмеження діятимуть до кінця 2027 року.

Про це повідомила білоруська служба "Радіо Свобода" з посиланням на ухвалену урядом країни постанову.

Так, згідно з документом, рух територією Білорусі заборонено для причепів і тракторів, із польською та литовською реєстрацією.

Окрім цього постанова забороняє рух легкових автомобілів, зареєстрованих у Польщі, які здійснюють міжнародні перевезення відповідно до індивідуальних накладних або міжнародних транспортних накладних CMR. Зазначається, що запроваджені обмеження діятимуть до 31 грудня 2027 року.

До 27 жовтня Литва двічі закривала кордон із Білоруссю на кілька годин вночі під час інцидентів з повітряними кулями, які переправляли контрабандні сигарети. З 27 жовтня Вільнюс повністю закрив кордон для перетину з білоруської сторони.

Так, до 30 листопада 2025 року пункти пропуску "Шальчинінкай" та "Мядінінкай" на кордоні з Білоруссю будуть закритими. Для окремих категорій мандрівників передбачили винятки.

28 жовтня польська влада оголосила про готовність відкрити два прикордонні переходи з Білоруссю в листопаді. Але 30 жовтня, після консультацій з Вільнюсом, Варшава відклала це рішення ще на кілька тижнів.