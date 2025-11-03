Влада Білорусі запроваджує заборону на рух на своїй території вантажних автомобілів і тракторів, зареєстрованих у Литві та Польщі. Обмеження діятимуть до кінця 2027 року.
Про це повідомила білоруська служба "Радіо Свобода" з посиланням на ухвалену урядом країни постанову.
Так, згідно з документом, рух територією Білорусі заборонено для причепів і тракторів, із польською та литовською реєстрацією.
Окрім цього постанова забороняє рух легкових автомобілів, зареєстрованих у Польщі, які здійснюють міжнародні перевезення відповідно до індивідуальних накладних або міжнародних транспортних накладних CMR. Вона містить деталі про вантаж, відправника, отримувача та умови перевезення, а також юридично закріплює права та обов'язки сторін. Цей документ є обов'язковим для міжнародних перевезень у країнах, що приєдналися до відповідної конвенції.. Зазначається, що запроваджені обмеження діятимуть до 31 грудня 2027 року.
До 27 жовтня Литва двічі закривала кордон із Білоруссю на кілька годин вночі під час інцидентів з повітряними кулями, які переправляли контрабандні сигарети. З 27 жовтня Вільнюс повністю закрив кордон для перетину з білоруської сторони.
Так, до 30 листопада 2025 року пункти пропуску "Шальчинінкай" та "Мядінінкай" на кордоні з Білоруссю будуть закритими. Для окремих категорій мандрівників передбачили винятки.
28 жовтня польська влада оголосила про готовність відкрити два прикордонні переходи з Білоруссю в листопаді. Але 30 жовтня, після консультацій з Вільнюсом, Варшава відклала це рішення ще на кілька тижнів.