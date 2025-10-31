Литовський президент Гітанас Науседа на тлі чергової зупинки роботи аеропорту Вільнюса через метеокулі, запущені з Білорусі, пообіцяв відповісти на це Мінську "всіма можливими способами".

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

Коментуючи черговий інцидент з метеокулями, який стався ввечері 30 жовтня, Науседа зазначив, що він спричинив "значні незручності" для пасажирів, наголосивши, що "ми відповімо всіма можливими способами". За його словами, відповідь включатиме "кінетичні заходи".

"Збройні сили (Литви — ред.) мають такі можливості. Однак знищити повітряні кулі не просто – це вимагає великої точності. Я вірю, що наші військові незабаром знайдуть найбільш відповідне і найбезпечніше рішення", – сказав Науседа.

Він також пообіцяв покарати тих, хто причетний до контрабанди сигарет за допомогою метеокуль на територію Литви.

Науседа додав, що Вільнюс посилить тиск на Мінськ, зазначивши, що для цього є відповідні "інструменти".

"Ми знаємо, що режим (йдеться про владу Білорусі — ред.) зацікавлений у продовженні контрабанди та випробуванні терпіння Литви. Але ми маємо свої власні інструменти, включаючи національні та європейські санкції, і ми будемо їх використовувати, підвищуючи температуру настільки, наскільки це буде необхідно", – сказав він.

30 жовтня ввечері столичний аеропорт Литви на кілька годин зупиняв роботу через наближення повітряних куль.

Інциденти з повітряними кулями з Білорусі

Вночі 27 жовтня міжнародний аеропорт Вільнюса тимчасово закривали через повітряні кулі, які летіли з Білорусі. У ніч з 25 на 26 жовтня теж тимчасово зупиняли рух повітряних суден на летовищі, через що затримувались та скасовувались рейси.

Прем'єр-міністерка Литви Інґа Руґінене скликала засідання Національної комісії з питань безпеки під час якого підготували рішення про закриття кордону з Білоруссю, яке 29 жовтня було схвалено.

Загалом з понеділка 27 жовтня повітряний рух у країні через кулі з білоруської сторони порушувався вже п'ять разів.

Так, до 30 листопада 2025 року пункти пропуску "Шальчинінкай" та "Мядінінкай" на кордоні з Білоруссю будуть закритими. Для окремих категорій мандрівників передбачили винятки.