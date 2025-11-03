Велика Британія передала Україні партію ракет Storm Shadow — джерела Bloomberg

Велика Британія напередодні цієї зими передала Україні крилаті ракети Storm Shadow. Однак скільки саме цього озброєння отримав Київ — невідомо.

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням джерела, обізнані у цьому питанні.

За словами співрозмовників журналістів, ці ракети відправили перед зимовими місяцями, адже британська влада стурбована тим, що російські війська збільшують удари по Україні.

Офіційно уряд Великої Британії не розголошує, скільки ракет Storm Shadow вже відправив Україні.

21 жовтня Сили оборони України завдали масований комбінований ракетно-авіаційний удар в тому числі ракетами повітряного базування Storm Shadow по Брянському хімічному заводу у РФ. Підприємство виробляє порох, вибухівку та компоненти для ракет і боєприпасів.

24 жовтня після засідання Коаліції охочих прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявляв, що Лондон прискорить передачу Києву понад 5000 багатоцільових ракет, з яких 140 мають надати достроково, щоб посилити оборону України взимку.

Що відомо про крилаті ракети Storm Shadow

Storm Shadow або SCALP — це крилата ракета великої дальності зі стелс-можливостями, спільно розроблена Великою Британією та Францією, яка зазвичай запускається з повітря. Ракета має польотну масу до 1300 кілограмів, а маса бойової частини – 450 кілограмів. Заявлена дальність пуску становить понад 250 кілометрів в експортному варіанті, і до 560 кілометрів — для армії Франції та Британії.

Політ ракети до цілі відбувається на висоті 30-40 метрів з максимальною швидкістю до 1000 км/год, залежно від висоти польоту.

Ракета має дворівневу бойову частину. Спочатку перший кумулятивний заряд пробиває броню, бетон або землю, а потім основний заряд проникає всередину цілі, щоб завдати максимального ураження.

Storm Shadow призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, які добре захищені засобами протиповітряної оборони. Може використовуватися в будь-який час доби, складних метеоумовах та під час застосування противником засобів радіоелектронної протидії.

Ракети Storm Shadow можуть бути встановлені на українських винищувачах радянського виробництва і мають радіус дії, щоб завдати ударів углиб окупованих Росією територій України.

Як зазначає портал Defence Express, бойова частина Storm Shadow важить 450 кілограмів, що удвічі більше ніж в ATACMS. Крім того, літак із крилатою ракетою повітряного базування має значно більшу мобільність, ніж будь-який наземний тактичний ракетний комплекс.