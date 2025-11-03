Президент Володимир Зеленський підписав закон №13335 щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану. Зокрема, документ запроваджує тимчасове бронювання військовозобов’язаних на підприємствах критичної інфраструктури та ОПКОборонно-промисловий комплекс., згідно з якими вони бронюються на 45 днів одразу з моменту підписання трудових договорів.
Картка відповідного закону за підписом президента від 31 жовтня опублікована на сайті Верховної Ради.
"Основні положення акта стосуються бронювання працівників підприємств ОПК, навіть якщо у них є проблеми з військовим обліком", — зазначили у пресслужбі українського парламенту.
Згідно із законом, бронюванню підлягають всі військовозобов’язані працівники цих підприємств, які:
- не мають військово-облікового документа;
- мають документ, оформлений неналежним чином;
- не перебувають на військовому обліку;
- не уточнили персональні дані.
Таке бронювання надається на термін до 45 днів. Проте бронювати можна не більше одного разу на рік за умови порушення військового обліку.
9 жовтня Рада в цілому схвалила цю законодавчу ініціативу, покликану усунути проблеми, що виникали раніше з бронюванням на критично важливих підприємствах.
У серпні 2025 року Кабінет міністрів дозволив бронювати всіх працівників критично важливих підприємств на прифронтових територіях. Це можна оформити і через портал "Дія".