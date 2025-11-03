Президент Володимир Зеленський підписав закон №13335 щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану. Зокрема, документ запроваджує тимчасове бронювання військовозобов’язаних на підприємствах критичної інфраструктури та ОПК , згідно з якими вони бронюються на 45 днів одразу з моменту підписання трудових договорів.

Картка відповідного закону за підписом президента від 31 жовтня опублікована на сайті Верховної Ради.

"Основні положення акта стосуються бронювання працівників підприємств ОПК, навіть якщо у них є проблеми з військовим обліком", — зазначили у пресслужбі українського парламенту.

Згідно із законом, бронюванню підлягають всі військовозобов’язані працівники цих підприємств, які:

не мають військово-облікового документа;

мають документ, оформлений неналежним чином;

не перебувають на військовому обліку;

не уточнили персональні дані.

Таке бронювання надається на термін до 45 днів. Проте бронювати можна не більше одного разу на рік за умови порушення військового обліку.

9 жовтня Рада в цілому схвалила цю законодавчу ініціативу, покликану усунути проблеми, що виникали раніше з бронюванням на критично важливих підприємствах.

У серпні 2025 року Кабінет міністрів дозволив бронювати всіх працівників критично важливих підприємств на прифронтових територіях. Це можна оформити і через портал "Дія".