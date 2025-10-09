Верховна Рада в другому читанні ухвалила законопроєкт №13335, що дозволяє критично важливим підприємствам та оборонно-промислового комплексу бронювати своїх працівників на 45 днів навіть за умови неналежно оформлених військово-облікових документів.
За відповідне рішення проголосували 272 народні депутати, передає кореспондентка Суспільного з Ради.
Згідно з законом, бронюванню підлягають всі військовозобов’язані працівники цих підприємств, які:
- не мають військово-облікового документа;
- мають документ, оформлений неналежним чином;
- не перебувають на військовому обліку;
- не уточнили персональні дані.
Таке бронювання надається на термін до 45 днів.
Ухвалення цього закону покликане усунути значні проблеми, що виникали раніше з бронюванням на критично важливих підприємствах.
Відомо, що у серпні 2025 року Кабінет міністрів дозволив бронювати всіх працівників критично важливих підприємств на прифронтових територіях. Це можна оформити і через портал "Дія".
