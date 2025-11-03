"Багато людей хочуть, щоб я балотувався": Трамп про третій президентський термін

Американський лідер США Дональд Трамп заявив, що є "багато людей", які хочуть, аби він балотувався на третій президентський термін.

Про це він сказав в інтерв'ю програмі 60 Minutes, яка виходить на CBS News.

Так, на запитання, чи буде він висувати свою кандидатуру на наступних виборах президента США Трамп зауважив, що "навіть не думає про це", проте є "люди", які хочуть цього.

"Ну, я навіть не думаю про це. Скажу вам, багато людей хочуть, щоб я балотувався. Але різниця між нами та демократами в тому, що ми дійсно маємо сильний склад. Я не хочу називати імен, бо це, знаєте, недоречно. Але ще зарано. 3 роки й 3 місяці...", — сказав очільник Білого дому.

27 жовтня Трамп заявляв, що не проти балотуватися в президенти у 2028 році, але, з огляду на неконституційність свого третього терміну, вважає головними претендентами на цю посаду чинного віцепрезидента Джей Ді Венса та державного секретаря Марко Рубіо.

Що відомо про плани Трампа на третій строк

У 22-й поправці до конституції Сполучених Штатів, яка набула чинності 1951 року, зазначено, що кандидат може обиратися у президенти лише двічі. Поправку схвалив Конгрес у 1947 році, через два роки після смерті президента Франкліна Рузвельта, який переміг на президентських виборах учетверте та помер менш ніж через три місяці після вступу на посаду.

Можливі плани Дональда Трампа втретє балотуватися на посаду президента США неодноразово потрапляли в центр суспільної уваги.

30 березня 2025 року він не заперечив можливості балотуватися втретє та заявив, що для цього "є відповідні методи".

Втім, 28 квітня в інтерв'ю The Atlantic Трамп сказав, що не планує цього робити, а 4 травня ще раз підтвердив, що не балотуватиметься на третій строк і у зв'язку з цим підшукує наступника.