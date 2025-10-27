Трамп: "Я б залюбки балотувався у 2028 році"

Президент США Дональд Трамп заявив, що не проти балотуватися в президенти у 2028 році, але, з огляду на неконституційність свого третього терміну, вважає головними претендентами на цю посаду віцепрезидента Джей Ді Венса та державного секретаря Марко Рубіо.

Про це Трамп сказав журналістам на борту Air Force One на шляху до Японії, повідомляє Politico.

Представники преси запитали Трампа про його позицію стосовно ідеї балотуватися на третій термін, яку нещодавно висунув колишній стратег Білого дому Стів Беннон.

"Я б із задоволенням це зробив. У мене найкращі показники за всю історію", — сказав Трамп, коли його запитали про слова Беннона.

Після цього президент США заявив, що "насправді не думав про це" та що "в США є хороші люди". Коли журналісти попросили його назвати імена, він вказав на держсекретаря Рубіо, який повернувся до прескабіни, та продовжив: "У нас чудові люди — мені не потрібно вдаватися в подробиці. Один стоїть просто тут".

Також Трамп похвалив віцепрезидента США Венса.

"Очевидно, що Джей Ді чудовий. Чудовий віцепрезидент", – сказав Трамп. — "Я не впевнений, що хтось буде висуватися проти цих двох".

Що відомо про плани Трампа на третій строк

У 22-й поправці до конституції Сполучених Штатів, яка набула чинності 1951 року, зазначено, що кандидат може обиратися у президенти лише двічі. Поправку схвалив Конгрес у 1947 році, через два роки після смерті президента Франкліна Рузвельта, який переміг на президентських виборах учетверте та помер менш ніж через три місяці після вступу на посаду.

Можливі плани Дональда Трампа втретє балотуватися на посаду президента США неодноразово потрапляли в центр суспільної уваги.

30 березня 2025 року він не заперечив можливості балотуватися втретє та заявив, що для цього "є відповідні методи".

Втім, 28 квітня в інтерв'ю The Atlantic Трамп сказав, що не планує цього робити, а 4 травня ще раз підтвердив, що не балотуватиметься на третій строк і у зв'язку з цим підшукує наступника.