Мера мексиканського міста застрелили на святкуванні Дня мертвих

Мера міста Уруапан в Мексиці, Карлоса Мансо, застрелили під час масового відзначення Дня мертвих. Він боровся з організованою злочинністю в штаті Мічоакан.

Про загибель Мансо повідомила президентка Мексики Клаудія Шейнбаум і губернатор Мічоакану Альфредо Рамірес Бедолья.

Видання El País пише, що подія сталася на центральній площі міста Уруапана, штат Мічоакан, що в центральній Мексиці. Тоді саме відбувалося відзначення традиційного мексиканського свята — Дня мертвих. Було дуже людно, мер Карлос Мансо відкрив фестиваль свічок, аж тут пролунало близько 5 пострілів. Мансо намагалися врятувати, проводили серцево-легеневу реанімацію, але за кілька хвилин він помер.

Губернатор заявляє, що за фактом вбивства вже затримано двох людей, а ще одного вбито. На місці працюють міністр громадської безпеки Хуан Карлос Осегера Кортес та Національна гвардія.

Президентка Шейнбаум скликала Кабінет безпеки, щоб "гарантувати підтримку Мічоакану і не допустити безкарності". Вона додала, що цей інцидент спонукає уряд ще більше посилити мексиканську Стратегію безпеки.

Чому напали на Карлоса Мансо

Карлос Мансо обійняв посаду міського голови минулого вересня, і відтоді, як розповідав журналістам, майже щодня в бронежилеті виходив разом із поліцією патрулювати гірські околиці Мічоакана. Це регіон, де вирощують авокадо, здебільшого на продаж у США. Тому район вразливий перед злочинними угрупованнями, які вимагають гроші у виробників.

Зокрема, Мансо боровся з картелем "Нове покоління Халіско" (CJNG). Муніципальні поліцейські в серпні затримали ймовірного лідера угруповання в муніципалітеті, Рене Бельмонте, на прізвисько Ріно. Після цього затримання Мансо звернувся по підтримку до уряду Мексики. Він просив пришвидшити закупівлю бронетехніки для патрулювання лісів Уруапана.

Мер казав, що йому погрожували. Федеральний міністр безпеки Омар Гарсія Харфуч після вбивства Карлоса Мансо на пресконференції поінформував, що той мав охорону: "З грудня 2024 року він перебував під охороною, а в травні охорона була посилена. На жаль, нападники скористалися вразливістю публічного заходу, щоб організувати напад".

У червні в штаті Мічоакан також вбили Сальвадора Бастідаса, мера муніципалітету Такамбаро. У жовтні 2024 року в Уруапані застрелили журналіста Маурісіо Крус Соліса.