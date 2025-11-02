У Греції сталася стрілянина з помсти, двоє людей загинули

На грецькому острові Крит в суботу, 1 листопада, сталася стрілянина з вогнепальної зброї. Загинули чоловік і жінка, щонайменше шестеро людей отримали поранення.

Про це повідомляє у пресрелізі Головний офіс грецької поліції.

Як додають агентство Reuters та місцеві медіа Huffpost і NewMoney, випадок стався в селі Ворізія. Це була стрілянина задля помсти як наслідок ворожнечі між двома родинами в селі, що поширене на Криті.

Reuters із посиланням на Афінське інформаційне агентство також назвало більшу кількість поранених — їх десять.

Стрілянині передувало те, що невідомі встановили саморобний вибуховий пристрій у будинку родини скотарів, що перебував на стадії будівництва. Власники будівлі вирішили, що за вибух відповідальні члени ворожої родини. 1 листопада вранці відкрили вогонь.

Один із підозрюваних, як ідеться в місцевих репортажах, зустрівся на в'їзді до села з чоловіком з іншої родини та своїм двоюрідним братом. В результаті стрілянини перший чоловік загинув, а двоє інших отримали поранення і, як очікується, будуть заарештовані.

Також загинула 57-річна жінка, яка була членом другої сім'ї. Вона приїхала в село на поминки свого батька.

На острів для розслідування прибули поліцейські спецпідрозділи, керівник поліції Греції та керівник грецького ФБР.